Aziz Yıldırım, kürsüde ateş püskürdü: Kante'yi satın! 'Evlerine giderim'

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Fenerbahçe Kulübü'nde Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Yıldırım'ın konuşmasından önemli notlar şu şekilde oldu:

"Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım. Bunu bilin!"

"Dünden beri yaşanan gelişmelerden dolayı konuşmayı değiştirdim. 15 milyona yakın bir bedel alıyoruz yayın gelirinden. Anadolu kulüplerini tamamen ortak yaptılar. Şampiyonluk paylarını kaldırmışlar. Seneye haziranda yayın ihalesi var. Orada ne gerekiyorsa yapılır. Ben kalırsam gerekeni yaparım. Bunu da herkes bilsin!"

"Orhan Bey ile Burçin Bey geldiler, burada açıklamalar yaptılar. Aslında dokunmayacaktım. İçeride bizim durumumuz ne, geçmişi bilelim ki geleceği bilelim. Ne para var ortada. Kulübün hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin! Bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık!"

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"TAŞ KANATIYOR, ELİMİZ KAN İÇİNDE"

"Geldiler suçlu gibi anlatmaya çalıştılar. Suçunuz var mı yok mu bir sonraki Divan Kurulu'nda anlatacağım. Birlik beraberlik sözünün arkasında durmaya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var, şahısların değil. Ben 20 sene başarılı bir süreç geçirdiğine inanan bir insan olarak yeniden geldim arkadaşlarla beraber elimizi taşın altına koyduk. Taş bizi kanatıyor, ellerimiz kan içinde ama itiraz etmiyoruz. Çünkü başka şansı yok Fenerbahçe'nin, haberiniz olsun. Ben görüyorum, siz görüyor musunuz bilmem."

"Boşu boşuna bana, arkadaşlarıma muhalefetlik yapmayın. Sizin muhalefetiniz bizi üzer, başka bir şey yapmaz. 4-5 sene kalacağız diye gelmedik. İnsanlar düşüncelerini söylerken daha yumuşak daha samimi olursa bundan mutluluk duyarız."

"142 MİLYON EURO HARCA YAPMIŞLAR"

Aziz Yıldırım: "142 milyon Euro, gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek diyor ki arkadaş Ataşehir'den 42 milyon 600 bin Euro para gelmiş. Kayışdağı'ndan 5 milyon 632 bin Euro yine gelmiş. Toplam 50 milyon Euro üzerinde buraya kaynak gelmiş. Bu kaynak nereden gelmiş? Aziz Yıldırım'ın devletten 35 milyon dolara aldığı Kayışdağı arazisi, Ataşehir'de Murat Ülker'le yaptığı salonun arsasından geriye kalan, Murat Ülker'in "Fenerbahçe de kazansın" dediği, benim Emlak Konut'la Sayın Bakan Murat Kurum'la konuştuğu hadisenin başlangıcıdır. Övünmeyin para geldi falan diye, övünmeyin. Bu para bizden geldi. Övünmeyin! Kapatın bu konuları. Ama bu parayı da yediniz."

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"BENİ TAHRİK ETMEYİN, KONUŞMUYORUM"

"Bakın toplam yediğiniz para... Chobani'nin 2 senelik parasını, forma reklamını, adidas ile sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Bunlar 1 yıllık değil. 1 yıl olsa sesimi çıkarmayacağım, zaten 1 yıl almışlar bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralar almışsınız. Konuşmayın, hata yaparsınız. Bizi de konuşmaya mecbur etmeyin. Gelip yanlış şeyler anlatıyorsunuz. Evraklar var, araştırıyorum, soruşturuyorum. 2 Temmuz'da yönetim başkanı ben ve bu yönetici arkadaşlar, evraka imza atmışsınız yönetici olarak. Beni tahrik etmeyin. Bakın konuşmuyorum ama öğrenmeye çalışıyorum ne olduğunu."

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"Sayın Ali Koç'tan devraldığınızda, nasıl devraldığınızı anlatmadınız üyelere. Ben söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim, bak neden söyleyeceğim? Burada (elindeki evrakları göstererek) çok şey var geçiyorum."

"Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor. Bizden tek kelime konuşan yok. Kante'yı satalım diyen yok. Medyaya konuşuyor, yazıyor. Sen oradan atlıyorsun. Kante'yi aldığımız paraya satarız diyor. Sana yetki verdim! Haydi bakalım! Yetkiyi de şöyle veriyorum, bugüne kadar Fenerbahçe ne kadar harcamışsa getirin, diğer borcu alacak havale edin. Adamla bir anlaşma yapmışsınız, hiç kimse onu almaz ya. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz, imaj hakkı verirken de eğer bir yerden veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon Euro imajı karşılayacak. Yapmayın konuşmayın! Yardım edin satalım dersek açıklayın kamuoyuna. Yoksa konuşmayın siz, böyle bir hakkınız yok. Kante'nin yetkisini verdim, getir imzalayacağım. Ayıp! Böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz!"

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"En-Nesyri... Yahu kardeşim bu adamı almışız, hayırlı olsun. 19 milyona almışız. Bu arkadaş için tutmuşuz, bunun parasının bir kısmını ödemişiz. Ben geldikten sonra 2 milyon 950 bin euro, haziran sonunda limitleri açamıyoruz, lisans çıkaramayağız dediği için Çağdaş Bey, Sevilla'ya 2 milyon 950 bin Euro gönderdim. Anlayın euro. O kadar doluyuz ki... Bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon Euro harcama yaptık. Bilin yani, bilin! 65 milyon Euro harcama yaptık."

"Giden yönetimden bize ne kaldı, birkaç şey kaldı. Loca kaldı. 12-18 tane loca kaldı, o miktarda. Geri kalanı hem Ali Bey hem Sadettin Bey döneminde satıldılar, aldılar paralarını yediler. Bize ne kaldı, yayın parası, saha kenarı reklam... Bize diyorlar ki 200 milyon Euro borç var, para da var, halledersiniz diyorlardı. Nasıl halledeceğiz, gelin anlatın bana. Yapmayın ya! Gittiniz bak, ayrıldıktan sonra ben stadyuma gelmedim. Rahatsız olur insanlar diye. Gelseydim başka şeyler olurdu. Siz de bunlara dikkat edin. Benim 2 tane locam vardı. Bu stadyumun yapımında benim ve arkadaşlarımın emekleri oldu. Seçimi kaybettik, 2 locamı bırakıp ayrıldım."

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"BENİ MAHKEMEYE VERMİŞ"

"Acun Ilıcalı, beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya, ah canım. 2 sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına, 2 sene önce locanın parasını verip almışlar, 9 milyon küsür. Loca parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. E ne anladım ben bundan. Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz. Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler şunlar bunlar. Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. 850 mi 875 mi ne Euro para ödediler. Son 2 ayını biz ödedik. 1.900'e yakın. Tek kelime konuştuk mu, hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın ettin, 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe'den loca parası alıp adama ödediniz, benim aklıma o da geliyor. Beni mahkemeye vermiş önemli değil. O loca ve gerekirse, ihtiyaç varsa başka localar da dahil olmak üzere başkan locası olacaktır, benim değil. Kim gelirse, başkan olursa onun locası olacak. Yeni arkadaş orada maçlarını seyreder."

"Devlet saha kenarında maç hasılatlarından yüzde 7, saha kenarı reklamlarından yüzde 10 alıyorlar, sporcuların yüzde 40 vergisi var. Sporculara verilen verginin 8-9 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir kanun çıkarmıştık, bu vergilerin amatör şubelere harcanmasıyla ilgili. Şimdi değişmiş, bu paranın yüzde 50'si olmuş. Bunun değişmesi lazım. Fenerbahçe Üniversitesi için 10 sene uğraştım. 50 milyon lira teminat lazımdı, 8 evi teminat yaptık, sağdan soldan hisse senedi şu bu... Şimdi bakıyoruz, Hüseyin Bey ile konuşacağız."

"Hüseyin Bey, Fenerbahçe 200 milyon dolar versin, ben vereyim dedi. Bunu Orhan Bey'e de söylemiş, Orhan Bey söyledi bana bu sözü. Düşünün, düşünün! Parayı öyle verdi, çizdi mizdi diye bakmayın. Nerede kolej, nerede kolejiniz! Niye sormuyorsunuz bu kolej nerede diye, niye sormuyorsunuz! Fenerbahçe'ye sahip çıkın! Sahip çıkmıyorsunuz, sahip çıkmıyorsunuz! Kusura bakmayın tamam mı! Benim Fenerbahçe'den beklentim yok, hiçbir beklentim yok. Ben kızıma üzülüyorum, torunlara üzülüyorum, genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim buraya, onlar için. Her şeyimi koyacağım ortaya şampiyon yapacağım!"





"Benim Fenerbahçe'den beklentim yok, hiçbir beklentim yok. Ben kızıma üzülüyorum, torunlara üzülüyorum, genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim buraya, onlar için. Her şeyimi koyacağım ortaya şampiyon yapacağım!" Bu yol zorlu bir yol. İnşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Bir santrfor alacağız, bu hafta bitiririz."

"Bu YouTube'cular var, Doktor No diyormuş, bilmem kim 3 tane, beni tenkit etmek kolay, edin, ben ortadayım, gizlim saklım yok, aile hayatım belli, işim belli. Bana hakaret etmeden söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz! Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum, pazartesi günü avukatlarım onları şikayet edecek savcılığa!"

"BAK ŞEREFSİZİM EVLERİNE GİDERİM!"

"Devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım! Artık sosyal medyada terbiyesizliklere son verecekler. Hepimizin anası babası var, çoluk çocuğu var. Bak evlerine giderim, bak şerefsizim diyorum. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. 12-13 yaşında çocuk ne yapmış, Fenerbahçe'yi bu kadar sevmesi suç mu! Onlar paralı köpekler! Köpekler! Onlar köpekler! 1'i bayan 2'si erkek, bak giderim evlerine. Korkmam hiçbir şeyden. Hapse de giderim, rahat yatarım. Orada rahat ediyor adam!"

SANTRFOR TRANSFERİ

"Söylüyorum, bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Yine söylüyorum, eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız hocayla, bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Hep transferler nokta atışı olacak."

"NİYE İZİN VERDİNİZ?"

"Geçen sene 15 oyuncu almışlar, bir önceki sene de 15. 30 tane! 10+4'ü konuştuk TFF'yle, siz neden izin verdiniz, bu oyuncular alınırken niye izin verdiniz, vermesene. Seneye de 8 diyorlar. Şimdi 10 olsa seneye ne olacak. Gelen eyvah diyecek. Göndeririz, problem değil. Yazık oyunculara. Paramı istiyorum diyor oyuncu, gitmiyor.

UEFA bir kural koymuş, eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsanız, oyuncu isterse kendi bonservisini alıp bedava gider, parayı da alır senden."

"LİMİTLERİN İÇİNDEYİZ"

"Greenwood, Ake, Muriqi transferlerinden dolayı 138 milyon Euro para harcadık, sonuna kadar! Nereden karşılacağız, anlatacağım birazdan. Onun için rahatız, problem yok. Gelecek oyuncunun da bedelini incelediler, limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamız gerek yok."

"ŞURA YAPMAK İSTİYORUM"

"Bir şura yapmak istiyorum. Eylül ekim aylarında, Sayın Divan Başkanına rica ettim, tüm kulüpleri çağırarak, masrafları cebimden karşılayarak şura yapmak, bunu da kitapçık haline getirip devlete sunmak istiyorum. Kulüplerin sorunu nedir, yalnız futbol değil, basketbol voleybol hepsi. 2 gün yapalım, belge ortaya koyup devlete sunalım. Devlete tek tek anlatmak çözüm olmuyor."

DEREAĞZI VE MALTEPE

Dereağzı ve Maltepe. Oturup inceledik, devam ediyoruz. Projelerin bitmiş hali yok. Mimari projeler var, statik projeleri çalışılıyor. Dereağzı ile ilgili Ali Koç yönetimi bir proje hazırlamış. En önemli kritik nokta, rahmetli Metin Aşık'ın yaptığı tesisler, bu tesislerde yıkılmalar başladı. Yemek yenecek yerde tedavi yapılıyor. Ben bizzat gittim belediyeyle konuştum. Yıkım kararı aldık. Yıkıma 1 hafta 10 gün içinde başlarız. Sonra orada tesisler yapılacak. İnşaatı nasıl yapacağız?

Metin Bey'in oğlu Murat Aşık'ı aradım. Bunu yıkacağız yapacağız. Arzu ediyorsanız siz yapın, biz katkı verelim, imece usulü yapalım dedim. Biz varız haberin olsun, biraz çalışayım müsaadenle dedi. Olur dedim, 1 aya kadar dön dedim. O şekilde olmazsa başkalarıyla bu konuşmaları yapacağız, kulübe yük olmadan yapacağım, 1.5 - 2 milyon dolar civarında."

"14 MİLYON BÜTÇESİ VAR"

"Kadın voleybolun 14 milyon bütçesi var. 14 milyon Euro. 10 milyon Euro geliri var. 4 milyon açığı var. Bunları bilin diye anlatıyorum. Çünkü bu sene geçtikten sonra buraya gelip bunları anlatıp düşüncenizi almak istiyoruz."

ERKEK VOLEYBOL, BASKETBOL

"Erkek voleybolun 11 milyon Euro gideri, 6 milyon Euro geliri var. 5 milyon açık. Voleybolda kadın erkek 9 milyon Euro açık var.

Kadın basketbolda 10 milyon Euro gideri var, 6 milyon 340 geliri var, 4 milyon açık var.

Erkek basketbolda Ömer Onan'ın verdiği bilgiye göre, başabaş. 44 milyon Euro bütçe, onu da bilin."

"20 MİLYON EURO AÇIK VAR"

"Altyapıda, diğer branşlar boks, tenis, yelken falan 5 milyon Euro açık var. Amatörlerde 20 milyon Euro açık var. 10 seneyle çarp 200 milyon. Fenerbahçe ne yapmalı? Hep beraber konuşalım. Susmakla olmaz. Yönetime gelip borç yaptın demek yok, hepimiz dürüst olacağız. 20 milyon borç yap, ibra edeceğim de. Bir kongre yapacağız, bu kararı almamız lazım. Yönetimden de şampiyonluk istiyorsunuz hep. Ha Bedri Baykam Bey, para ver, para ver, öyle olmaz."

"PARASAL OPERASYON"

"Parasal operasyon yapıyoruz, Fenerbahçe İnşaat AŞ veya Fenerbahçe GYO. Onu kuracağız. Ancak şu anda daha bunların çalışamadığımız için, futbolla paralarla uğraştığımız için 1-2 ay sonra bununla ilgili bir çalışma başlatacağız. Bu önümüzdeki ay içerisinde 5 yıllık 10 yıllık Fenerbahçe planlaması yapacağız. İçinizden çalışmak isteyen varsa müracaat etsin, Mahmut Uslu ile konuşun, gelin, meydan açık."

"GELİR GETİRECEĞİZ"

"Gelir getireceğiz, sponsorluklarla. Ben para verdim, sen para verdin, bu TFF ve UEFA nezdinde geçerli değil. Bir işlem olması lazım. İsimsiz hiçbir şey yapmayacağız, her şeyin ismi belli olacak. Bak arkadaş bu, şirketi bu, bunu yapacak, sponsorluk adı altında kulübe bu gelir gelecek. Gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bahis şirketi, bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız, bunu bilin."

"BASKETBOL İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

"Dün akşam Murat Ülker geldi kulübe. Beko kendisi ayrıldı, şubat ayında söylemişler. Murat Ülker'in, Ülker grubunun girebileceği söylendi. Onun konuşmalarını yapıyoruz. Kadın basketbol, Opet, onlar da kendileri çıktılar. Onlar 2 milyona teklif yapıyorlar, bizim arkadaşlar 3 milyona yakın bir bedel bulmuşlar. Onlar da demiş ki biz çıkalım, 2 milyon başka yere kullanalım diye tutuyorlar. Ülker ile de basketbol ile ilgili görüşme yapıyoruz.

Yusuf Bey, Nata Holding'in veliahtı, sahiplerinden, yöneticimiz. Babası da çok değerli bir insan, Namık Tan. Dün akşam onlarla yemek yedik. Proje yapacak, kulübe katkı yapacak."