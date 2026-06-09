Aziz Yıldırım kararını verdi: Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bu hafta açıklanıyor!

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Fenerbahçe’de tarihi kongrenin ardından sıcak saatler yaşanıyor. Hafta sonu gerçekleştirilen seçimde rekor bir oyla, 8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın, sarı-lacivertli takımın başına hangi teknik direktörü getireceği büyük bir merak konusu oldu.

Yıldırım’ın öncelikle teknik direktör krizini çözmesi beklenirken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

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GÖZLER AYKUT KOCAMAN'DA

beIN SPORTS'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman olacak.

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RESMİ AÇIKLAMA BU HAFTA BEKLENİYOR

Yeni yönetimin mazbatasını almasının ardından kulüpten resmi duyurunun yapılması bekleniyor. Haberin detaylarında, taraflar arasındaki prensip anlaşmasının resmiyete döküleceği ve hafta sonuna kadar deneyimli teknik adamın yeni döneminin resmen duyurulacağı belirtildi.

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İŞTE TEKNİK EKİP

Gelen ilk bilgilere göre, Aykut Kocaman'ın yardımcılıklarını üstlenecek teknik kadro da şekillenmeye başladı. Aziz Yıldırım yönetimi, Samandıra’ya kulübün ruhunu ve aidiyet duygusunu yeniden aşılamak amacıyla teknik heyeti sarı-lacivertli formayla iz bırakmış efsane isimlerden kurmayı planlıyor.

Bu doğrultuda; kulübün unutulmaz figürlerinden Volkan Demirel, Pierre Webo, Selçuk Şahin ve Dirk Kuyt'ın Kocaman'ın ekibinde yer alması bekleniyor.

Aykut Kocaman'ın, kulübün idari yapılanmasında bir diğer efsane isim Oğuz Çetin ile koordineli bir şekilde çalışacağı ve resmi imzanın atılmasının hemen ardından transfer çalışmalarına hız vereceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Son olarak 2021 yılının Ekim ayında takım çalıştıran ve o günden bu yana (yaklaşık 4 yıl 8 aydır) yeşil sahalardan uzak olan tecrübeli teknik adam, resmi imzayı atması halinde kariyerinde 3. kez Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna oturacak.

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Fenerbahçe’yi çalıştırdığı iki farklı dönemde toplam 197 maçta takımın başında görev alan Aykut Kocaman, bu karşılaşmalarda 119 galibiyet, 41 beraberlik ve 37 mağlubiyet elde ederek maç başına 2.02 puan ortalaması yakaladı. Tecrübeli teknik adamın yönetimindeki sarı-lacivertliler, rakip ağları 395 kez havalandırırken kalesindeki 210 gole ise engel olamadı.

Kocaman, bu dönemde Fenerbahçe'nin başında 1 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra üst üste 2 kez de Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşadı.