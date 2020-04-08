Aziz Yıldırım itirafı: "Korkmayın size inanıyoruz"

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, İtalya'da Cantieri Aperti 365'de Skype üzerinden gerçekleştirilen bir basketbol programına katıldı. Sarı-lacivertli ekibin Euroleague'de şampiyonluğa erişerek bir ilki başardığı 2016-17 sezonuna yönelik bir anısını anlatan deneyimli basketbol yöneticisi, Avrupa'nın zirvesine çıkmalarında o dönemki başkan Aziz Yıldırım'ın sergilediği bir davranışın kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"Başkan 'korkmayın size inanıyoruz' dedi"

Gherardini "Euroleague'i kazandığımız sene Baskonia'dan 30 küsur sayı fark yedik. Ancak başkanın (Aziz Yıldırım) yaptıkları bize yeniden güven verdi. Otelde bizi kahve içmeye çağırdı "Korkmayın, size ve sizin projenize inanıyoruz" dedi. Bu sözler kazanmak için nasıl bir yol izlenmesi gereketiğini herkesin anlamasını sağlayan bir motivasyon oldu. Başarı, oyuncular, antrenör ve yönetimin olgunluğuyla gerçekleşti" dedi.

'Türkiye'de tutku çok, organizasyon yok'

Türkiye'ye gelişindeki motivasyonu da anlatan İtalyan basket adamı, "Obradovic, Türkiye'nin 15 yıldır basketbola ciddi yatırım yaptığını ancak final four bile göremediklerini söyledi. Ben de bunu bir meydan okuma olarak aldım. Türkiye'de kendimi, Avrupa'da alıştığımdan farklı olarak günlük yaşayan insanların içerisinde buldum. Tutku çoktu ancak organizasyon yoktu. Bunun üzerine çalıştık ve bizim için gerçekten çok zor zamanlardı. Fenerbahçe'de elimizde olan malzemede radikal değişiklikler gerçekleştirmeyi başardık" diye konuştu.