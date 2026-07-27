Aziz Yıldırım istedi, Fenerbahçe'ye alıyor! Olumlu yanıt geldi

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Santrfor hattını üst düzey bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde bulunan Serhou Guirassy için girişimlerini yoğunlaştırdı.

Sarı-Lacivertli ekibin hem Borussia Dortmund hem de Gineli futbolcunun temsilcileriyle yürüttüğü görüşmelerde önemli aşama kaydettiği iddia edildi.

AZİZ YILDIRIM İSTİYOR

Alman kulübüyle yapılan pazarlıklarda talep edilen bonservis bedelinin 20-25 milyon Euro seviyesine kadar indirildiği öne sürüldü. Başkan Aziz Yıldırım’ın, 30 yaşındaki golcünün transferinin tamamlanmasını özellikle istediği ve görüşmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.

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SON PÜRÜZLER KALDI

Fenerbahçe’nin Guirassy’ye yıllık 10 milyon Euro ücret teklif ettiği; oyuncu ve menajeriyle gerçekleştirilen temasların olumlu ilerlediği aktarıldı. Bununla birlikte taraflar arasında henüz resmi anlaşma sağlanamasa da son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı öğrenildi. Kariyeri boyunca Laval, Lille, Auxerre, Amiens, Köln, Rennes, Stuttgart ve Borussia Dortmund formalarını giyen deneyimli santrfor, çıktığı 406 resmi karşılaşmada 187 gol ve 31 asist üretti.

İŞTE PİYASA DEĞERİ!

Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olarak gösterilen Guirassy, 2024-2025 sezonu öncesinde Stuttgart’tan Dortmund’a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Gineli yıldızın Alman ekibiyle sözleşmesi Haziran 2028’e kadar devam ediyor.