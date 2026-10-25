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Aziz Yıldırım, ilk kez resmen açıkladı: Fenerbahçe, Kadıköy'den taşınıyor mu?

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Stadyum
Aziz Yıldırım, ilk kez resmen açıkladı: Fenerbahçe, Kadıköyden taşınıyor mu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 07:00

Başkan Aziz Yıldırım, devletin kendilerine yaptığı öneriyi ilk kez resmen açıkladı.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kadıköy’deki Chobani Stadı’nın devlete bırakılıp Maltepe’de yeni yaptırılacak 75 bin kişilik bir stada taşınılacağı yönündeki iddialar için şu açıklamayı yaptı:

“Devlet, İtayanlarla beraber organize edilecek 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın final maçının Türkiye’de yeni yaptırılacak 75 bin kişilik bir statta oynanmasını istiyor. Bizden önceki ve ondan önceki yönetimlerle konuşmuşlar, belli aşamalara da gelmişler ama onlar gidince top bize kaldı. Mevcut stadın büyütülmesiyle ilgili Nihat Özbağı projeleri hazırladı.

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ÇEVRE BAKANI iLE GÖRÜŞTÜK

Çevre Bakanı ile konuştuk projeler hızlansın ki biz de başlayalım diye. O bu konuyu tekrar açtı. Dedi ki: ‘Eğer arzu ederseniz bu stadı size tahsis edelim. Siz Saracoğlu’ndan çıkıp buraya gelin.’ Ben de şunu söyledim: ‘Fenerbahçe’nin menfaatine olmayan hiçbir şeye evet demem.’ Ancak menfaatli bir şey görürsem bunu genel kurula götürürüm. Kongre karar verir; olumlu veya olumsuz, bilemem. Bu şekilde konuştuk. Onlar şu an bir hazırlık yapıyorlar. Menfaatlerimize uygun olmazsa kongreyi toplamam. Benden sonra gelenlerle yapılacaksa yapılır.”

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Stadyum

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