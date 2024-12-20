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Aziz Yıldırım ile Ali Koç buluştu

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım
Aziz Yıldırım ile Ali Koç buluştu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 01:12

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç buluştu.

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Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler.

Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan da yer aldılar.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım

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