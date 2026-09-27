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Aziz Yıldırım için kritik kongre!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Seçim
Aziz Yıldırım için kritik kongre
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 07:00

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu Ülker Spor Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak.

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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde olağan genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda yönetim kurulunun 1 Mart-31 Mayıs 2026 mali dönemine ilişkin ibra edilmesi, 01.06.2026 - 31.05.2027 dönemine ait bütçenin kabulü görüşülecek ve tesislerde yapılması planlanan projelerle ilgili bilgilendirme sunulacak.

Ülker Spor Salonu’ndaki toplantı 10.30’da başlayacak. Aziz Yıldırım yönetimi, kulübün 3. kişilerle yaptığı/yapacağı gayrimenkul geliştirme projeleri ile ilgili yapılacak sözleşmelerde, Fenerbahçe markası ve marka unsurlarının kullanımına yönelik düzenlemeler yapılması hususunda yetki isteyecek.

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iŞTE GENEL KURULUN GÜNDEM MADDELERi

· Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin hazineye ait olan bölümünün satın alınması.

· Kadıköy’de Kenan Evren Lisesi’ndeki tarihi binanın müzeye dönüştürülmesi.

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· Milli Piyango’nun izni ile kulüp yararına 120. yıl piyangosu düzenlenmesi.

· Fenerbahçe Üniversitesi’nin geri alınması.

· Ali Koç döneminde kapatılan kolejin yeniden açılması.

· Fenerbahçe GYO’daki yatırımların halka arz edilmesi.

· Maltepe Futbol Akademisi olarak bilinen taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje.

· Chobani Stadyumu’nun kapasitesinin artırımı.

· Dereağzı Tesisleri’nde yer alan Metin Aşık binası projesi.

· Nata Holding ile yapılan ve 150 milyon Euro gelir beklenen COVE1907 Projesi

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Seçim

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