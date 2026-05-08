Aziz Yıldırım için iddia! Teknik direktör adayı belli oldu

Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da tarihi bir seçime gidecek. Sadettin Saran'ın ayrılığının ardından Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, başkan olabilmek için sandıkta yarışacak.

Her iki aday da teknik direktörlük için çeşitli görüşmelere devam ederken, Aziz Yıldırım cephesinin adayı belli oldu.

AZİZ YILDIRIM, HAKAN BİLAL KUTLUALP ARACILIĞI İLE TEKLİF GÖTÜRDÜ

RTI Esporte'de yer alan habere göre Fenerbahçe başkanı adaylarından Aziz Yıldırım, Flamengo ile adeta 'kupa canavarı' olan Filipe Luis'e teklif götürdü.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin Ekim 2025'te de Luis'e teklif götürdüğü ancak bu teklifin, genç çalıştırıcının Avrupa'nın önemli liglerinde yer almak istemesinden dolayı reddedildiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Filipe Luis, İngiltere Premier Lig'de görev almak istiyor ancak UEFA Pro Lisansı olmasına karşın prosedürlere uymuyor.

Bu sebeple Luis, Fenerbahçe başkan adayları ile menajeri Jorge Mendes'in görüşmesine onay verdi.

Aktif olarak görüşmenin devam ettiği ve iletişimin olumlu ilerlediği kaydedildi.