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Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor

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#Aziz Yıldırım#Fenerbahçe#Kongre Üyeleri
Aziz Yıldırım: Fenerbahçeyi çok kötü günler bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 22:23

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kongre üyeleri ile bir araya geldi.

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamalarla sarı-lacivertli kulübün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR"

Yıldırım, Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ciddi kaygılar taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor. Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan'ın akrabasının ufak kızını gördük. Sorduk, sınıfında iki tane Beşiktaşlı, geri kalan hepsi Galatasaraylıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Benim dediğimi iyi anlayın."

Fenerbahçe eski Başkanı; "Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin." ifadelerini kullandı.

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#Aziz Yıldırım#Fenerbahçe#Kongre Üyeleri

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