Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye ilk büyük hamlesini yapıyor! Forvet geliyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü genel seçimde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Geçtiğimiz günlerde forvet transferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın yeni sezon planlamasında ilk büyük hamlesini forvet hattına yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

HEDEF SERHOU GUIRASSY

SarıLacivertliler’de gündeme gelen son isim ise Borussia Dortmund’un golcü futbolcusu Serhou Guirassy oldu. Transfer kulislerinde yer alan bilgilere göre Kanarya, Gineli yıldız ve temsilcileriyle önemli mesafe kat etti.

Haberin Devamı

BEKLENTİ 35 MİLYON

Taraflar arasında prensip düzeyinde bir mutabakat sağlandığı öne sürülürken, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği gelen haberler arasında. Öte yandan Alman ekibinin deneyimli santrfor için yaklaşık 35 milyon Euro seviyesinde bir bonservis talep ettiği belirtildi. Sarı-Lacivertli yönetimin ise bu rakama yakın bir teklif hazırladığı ve transfer şartlarını zorladığı konuşuluyor.

PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Dortmund’un hücum hattındaki en önemli isimlerden biri oldu. Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası’nda toplam 46 karşılaşmada görev alan yıldız golcü, 22 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekti. Fizik gücü, ceza sahasındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle tanınan Guirassy’nin transferinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe’nin hücum hattına önemli bir seviye atlatması bekleniyor.