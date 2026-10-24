Aziz Yıldırım, 'Fenerbahçe'nin Bayramı' için Samandıra'ya iniyor! Özel görüşme

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de sezona beklentilerin altında giren ve Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında da sahasında Slavia Prag ile dramatik şekilde berabere kalan Fenerbahçe, 9. haftada oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Samandıra’da olağanüstü hâl ilan edildi. Tesislerin kapısı dış dünyaya kapandı. Galatasaray maçına kadar, takım ve yönetim dışından kimse içeri alınmayacak. Ziyaretler iptal edilecek. Derbi hazırlıkları kapsamında futbolcular, antrenmanların ardından hemen tesislerden ayrılmayacak. Teknik ekibin hazırladığı detaylı Galatasaray analizi, görüntülü olarak oyuncularla paylaşılacak. Aslan’ın güçlü ve zayıf yönleri ezberletilecek, her futbolcu sahaya çıktığında neler yapması gerektiğini en ince ayrıntısına kadar öğrenecek.

Haberin Devamı

ÖZEL RAPORLAR HAZIRLANIYOR

Öte yandan analiz sadece takım halinde olmayacak. Her futbolcuya, karşısında oynayacak rakip oyuncuyla ilgili hazırlanacak özel raporlar verilecek. Fenerbahçe için pazartesi günkü derbi, ligde şampiyonluk yolunda en kritik sınav konumunda. Maçın kaybedilmesi, zirveyle farkın 6 puana çıkması anlamına geliyor. Ayrıca İsmail Kartal’ın kaderi de bu karşılaşmaya bağlı. Sezonun en önemli maçı öncesi Sarı-Lacivertliler, Samandıra’da kampa girecek. Kanarya, Rams Park’tan zaferle ayrılmak için kenetlenecek.

AZİZ YILDIRIM'DAN ÇIKARMA

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray maçları için, “Fenerbahçe’nin bayramı” diyen başkan, derbi öncesi kolları sıvadı. Yıldırım, Slavia Prag mücadelesinde son dakikada yenen beraberlik golüne çok sinirlenmiş ve maçın bitmesini beklemeden tribündeki yerinden ayrılmıştı. Ancak Aziz Yıldırım’ın, Galatasaray maçı öncesi takıma herhangi bir tepki göstermediği kaydedildi. Başkan Yıldırım, yarınki son antrenmanda da kurmaylarıyla birlikte Samandıra Tesisleri’ne çıkarma yapacak.

Haberin Devamı

BİZZAT ANLATACAK

Aziz Yıldırım’ın, çalışmayı izledikten sonra futbol takımı ve teknik ekiple birlikte yemek yemesi bekleniyor. Başkan burada moral konuşması yapacak, Galatasaray derbilerinin, 3 puanın dışında da Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu takıma anlatacak. Ayrıca onlara olan güvenini de yineleyecek. Sarı-Lacivertliler’de Alanyaspor, Slavia Prag ve Galatasaray maçlarını kapsayan bir prim paketi belirlenmişti. Slavia beraberliği ile birlikte normalde futbolcular bu haklarını kaybetti. Ancak Aziz Yıldırım’ın yapacağı konuşmada, derbiyi kazanmaları halinde primin hesaplara yatırılacağını açıklaması da bekleniyor. Rakamın ne kadar olacağının da yemekte takımla paylaşılacağı öğrenildi.