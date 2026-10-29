Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, FenerbahÃ§e yÃ¶netimini topluyor! Teknik direktÃ¶r listesinde 6 isim

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FenerbahÃ§e'de 2-1'lik Galatasaray yenilgisinin ardÄ±ndan Teknik DirektÃ¶r Ä°smail Kartal ile yollar ayrÄ±ldÄ±. TecrÃ¼beli hoca, psikolojisinin bozulduÄŸunu ve motive olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek gÃ¶revi bÄ±raktÄ±.

DIRK KUYT DEVAM EDÄ°YOR

Ä°smail Kartal ile yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FenerbahÃ§e'de teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸlarÄ± baÅŸladÄ±. SarÄ±-lacivertli kulÃ¼p, millÃ® maÃ§ arasÄ±na kadar oynanacak Ã¼Ã§ karÄ±laÅŸma iÃ§in Teknik Sorumlu olarak Dirk Kuyt'Ä± gÃ¶revlendirdi.

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Ä°ÅžTE RESMÃŽ AÃ‡IKLAMA

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KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°smail Kartalâ€™Ä±n istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼z belirlenene kadar Dirk Kuytâ€™Ä± Futbol A TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n teknik sorumlusu olarak gÃ¶revlendirmiÅŸtir. Kamuoyunun bilgisine sunarÄ±z." denildi.

YARIN TOPLANTI VAR!

Hoca arayÄ±ÅŸlarÄ± devam ederken FenerbahÃ§e'de kritik gÃ¼nÃ¼n yarÄ±n olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±... SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pte yarÄ±n (30 Ekim Cuma) yapÄ±lacak yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nda teknik direktÃ¶r adaylarÄ± ilk kez ciddi ÅŸekilde masaya yatÄ±rÄ±lacak.

YERLÄ° VE YABANCI ADAYLAR VAR

FenerbahÃ§e'nin yerli hoca adaylarÄ± arasÄ±nda Abdullah AvcÄ±, Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Aykut Kocaman ve Volkan Demirel bulunuyor. YabancÄ± teknik direktÃ¶rler arasÄ±nda ise an itibarÄ±yla Antonio Conte ve Julian Nagelsmann Ã¶n planda.

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