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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Yüksek Divan Kurulu
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısına katıldı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 11:57

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.

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Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 6 yıl aradan sonra ilk kez Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.

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Yıldırım, Fenerbahçe Burnu'ndaki tesise denizden tekneyle geldi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısına katıldı

OYUNU KULLANDI

Camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Aziz Yıldırım, daha sonra Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nihat Tokat ile görüşme yaptı.

Tokat'ın adaylığını açıkladığı gün, "İlk icraatlarımdan biri Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanımızı barıştırmak olacak. Umuyorum onlar da bu davetime icabet edecekler" sözünü kendisine hatırlatan Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın" dedi.

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısına katıldı

3 ADAY VAR

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen genel kurula, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu başkan adayları; Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan, Nihat Tokat ve divan kurulu üyeleri katıldı.

12 sandıkta 4 bin 100 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyelerin oy kullanma işlemine geçilecek. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00’te sona erecek.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Yüksek Divan Kurulu

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