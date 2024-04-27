Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı

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Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 6 yıl aradan sonra ilk kez Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi yapılıyor Haberi görüntüle

Yıldırım, Fenerbahçe Burnu'ndaki tesise denizden tekneyle geldi.

OYUNU KULLANDI

Camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Aziz Yıldırım, daha sonra Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nihat Tokat ile görüşme yaptı.

Tokat'ın adaylığını açıkladığı gün, "İlk icraatlarımdan biri Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanımızı barıştırmak olacak. Umuyorum onlar da bu davetime icabet edecekler" sözünü kendisine hatırlatan Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın" dedi.

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3 ADAY VAR

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen genel kurula, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu başkan adayları; Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan, Nihat Tokat ve divan kurulu üyeleri katıldı.

12 sandıkta 4 bin 100 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyelerin oy kullanma işlemine geçilecek. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00’te sona erecek.