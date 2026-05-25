Aziz Yıldırım canlı yayında açıkladı: Transfer ve teknik direktör için tarih verdi!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, konuk olduğu TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;

"ŞAMPİYONLUK GELDİĞİNDE BÜTÜN KIRGINLIKLAR BİTER"

"2024 yılında çocuklarda, Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasından ve başarı gelmemesinden kaynaklanan bir üzüntü vardı. Bunu kendi çocuklarımda da görüyordum. Onlar da üzülüyor, şikayet ediyorlardı. Herkes başarı bekliyor ve o başarı da şampiyonluktur. Şampiyonluk geldiğinde bütün kırgınlıklar biter, herkes birbirine sarılır. Çünkü yanınızdaki insanı tanımasanız bile, o başarının getirdiği mutlulukla ona sarılırsınız."

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN TARTIŞILMAMASI İÇİN ADAY OLDUM"

"Fenerbahçe'de 12 yıldır şampiyonluk yaşanmadığı için ayrışmalar başladı. Herkes farklı taraflara çekilmeye başladı. İnsanlar arasında 'şucu, bucu' şeklinde ayrışmalar ve tartışmalar ortaya çıktı. Sonuçta Fenerbahçe başarısız bir görüntü veren bir yapıya dönüştü. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek, çocuklarımızın okula giderken formalarını gururla giyip taşıyabilmeleri için ben ve arkadaşlarım bir araya geldik ve aday olduk."

"FENERBAHÇE AŞAĞIYA ÇEKİLDİ"

"Şunu görüyoruz ki tecrübe sahibi olmak ve geçmişte yaşananlardan ders çıkarmak gerekiyor. Bu dersleri en iyi bilenlerin de bizler olduğuna inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe tarihinde 6 kez şampiyonluk yaşadık, 3 kez de son maçlarda şampiyonluğu kaybettik. Ayrıca 3 Temmuz süreciyle birlikte Fenerbahçe’ye büyük zarar verildi. 2006 yılında maçın uzatılmasıyla yaşananlar da aslında bir örgüt operasyonuydu. Daha sonra 2011’de bu operasyonun etkileri tamamen hayata geçirildi ve Fenerbahçe aşağıya çekildi."

"TÜRKİYE'NİN FENERBAHÇE'YE İHTİYACI VAR"

“Türkiye’nin, Fenerbahçe’nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe’nin ihtiyacı olduğu kadar Türkiye’nin de buna ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak.”

"EN FAZLA 5-6 TRANSFER YAPACAĞIZ"

"İki tane golcü alacağız. Ondan sonra diğer yerleri tamamlayacağız. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Sonra içerden gitmek isteyen ya da bizim göndermek istediklerimiz olursa başka oyunculara da bakabiliriz. Hedef, sezon başlayana kadar tüm bunları halletmek. Fenerbahçe tarihinde ilk defa benim olduğum yıllar da dahil tüm oyuncular hazır gelecek. Söz veriyorum rahat olun şampiyon olacağız."

"KADIKÖY'DE HERKESİ YENECEĞİZ"

“Kadıköy cehennemdir, oradan çıkış yok. Benim 20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadılar. En kötü berabere kaldılar, sevindiler. Şimdi biz berabere kalıyoruz, biz seviniyoruz; öyle şey olmaz. Biz Kadıköy’de herkesi yeneceğiz. Büyü falan da yok orada, yürek var. Biz orada her geleni yeneceğiz. Gelen takımların ayağı titrerdi. Onlar söylüyorlar, ben söylemiyorum.”

AYKUT KOCAMAN

"Aykut Kocaman ile şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz, onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek."

JOSE MOURINHO

"Mourinho beni 2003'ten biliyor. O zaman bir menajer getirmek istedi, karar verememiştik. Oradan Porto'ya gitti. Son görüşmemizde 5 tane futbolcu söylemiştim, o da 'Bunlar gerçekse iyi' demiş. Ama sonra o kadar transfer yapıp hiçbirini almadılar."

EDERSON

"Ederson iyi bir kaleci. Kendisine yüksek bir ücret ödedik ancak bu onun hatası değil, bizim sorumluluğumuz. Şampiyonluk maçında Volkan ve Edu çarpıştı şampiyonluğu kaybettik. Aynı Volkan Sevilla maçında bizi tur atlattı. Ederson iyi bir kaleci, yıllarca City'de oynadı. 11 milyona Ederson gibi kaleci alamazsınız."

"TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARIMIZDAN BİRİ OLABİLİR"

"Şu an için henüz bir konumuz yok. Aykut Kocaman teknik direktör adaylarımızdan biri olabilir. Değerlendireceğiz. Eğer seçilmeden 'seni antrenör yapacağım' dersem ve seçilemezsem ne olacak?" Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz, onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek. Jorge Jesus ile hiçbir görüşmemiz olmadı."

SALAH & SORLOTH

"Sörloth ile bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç yok. Olabilir de, olmayabilir de.

Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara Futbol Komitemiz karar verecek."