Aziz Yıldırım camiaya seslendi: Fenerbahçe 8-9 puandan gelip şampiyon oldu

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, camiaya şampiyonluk için kenetlenme çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yıldırım şu ifadeleri kullandı: “Futbol takımının zaman zaman gösterdiği performans her taraftarı olduğu gibi beni de mutsuz ediyor. Ancak camiamızın unutmaması gereken husus, henüz hiçbir şey için geç olmadığıdır. 2003-04 sezonunda en yakın rakibimizin 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk iddiasından uzaklaştık. Ancak camiamızın birlik ve beraberliğini korumasıyla şampiyonluğa ulaşmıştık. 2010-11’de yine 9 puan geriden gelerek şampiyon olduk ve sonra 3 Temmuz kumpasını yaşadık. Geçmişimiz birlik ve beraberliğin ön planda olduğu birçok başarı hikayesiyle dolu. Çünkü Fenerbahçe pes etmez.”