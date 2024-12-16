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Aziz Yıldırım camiaya seslendi: Fenerbahçe 8-9 puandan gelip şampiyon oldu

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Futbol
Aziz Yıldırım camiaya seslendi: Fenerbahçe 8-9 puandan gelip şampiyon oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 07:00

Sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım’dan camiaya çağrı.

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Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, camiaya şampiyonluk için kenetlenme çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yıldırım şu ifadeleri kullandı: “Futbol takımının zaman zaman gösterdiği performans her taraftarı olduğu gibi beni de mutsuz ediyor. Ancak camiamızın unutmaması gereken husus, henüz hiçbir şey için geç olmadığıdır. 2003-04 sezonunda en yakın rakibimizin 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk iddiasından uzaklaştık. Ancak camiamızın birlik ve beraberliğini korumasıyla şampiyonluğa ulaşmıştık. 2010-11’de yine 9 puan geriden gelerek şampiyon olduk ve sonra 3 Temmuz kumpasını yaşadık. Geçmişimiz birlik ve beraberliğin ön planda olduğu birçok başarı hikayesiyle dolu. Çünkü Fenerbahçe pes etmez.”

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Futbol

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