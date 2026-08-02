Aziz Yıldırım 'bu hafta bitiririz' demişti, Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor!

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Bir tane santrfor alacağız bu hafta içinde bitiririz. Eğer ihtiyacımız olursa 10+4 dışında 4'ten operasyon yapmamız gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Transferler nokta atışı olacak." ifadelerini kullanarak santrfor transferinin yeni hafta içinde resmiyete kavuşacağının müjdesini vermişti.

GUIRASSY GÜNDEMDE AMA...

Hedefteki isimlerden Serhou Guirassy ile ilgili olarak bir türlü beklenen seviyeye gelinemedi. Borussia Dortmund cephesi 30 milyon Euro'nun altına inmezken, Gineli golcünün maaşı konusunda da el sıkışılamadı.

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SÖRLOTH İÇİN GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

Diğer yandan da Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için girişimler devam ediyor. Gelen son haberlere göre 2 oyuncunun durumu kesin olarak belli olacak. Ayrıca listede diğer tarafta dünyaca ünlü forvetler de var.

NUNEZ İÇİN NABIZ YOKLANIYOR

Bunlardan ilki, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan Al-Hilal'in santrforu Darwin Nunez... Uruguaylı dünyaca ünlü yıldız de bir yoklama çekileceği belirtildi.

JESUS'UN ŞARTLARI ARAŞTIRILIYOR

Arsenal'in yıldızı Gabriel Jesus için de şartların araştırıldığı öne sürüldü.

CHERIF SATIŞ LİSTESİNDE

Öte yandan şu anda takımda yer alan Sidiki Cherif'in de satış listesinde olduğu öğrenildi.