Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Görüşmeler başladı

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Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılan başkanlık seçimlerinde yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve kurmayları, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına başladı.
Aziz Yıldırım, futbol aklının Oğuz Çetin olacağını açıklamıştı. Sarı lacivertliler, yakın zamanda teknik direktörlük koltuğunu da Aykut Kocaman'a vermeye hazırlanıyor.
TRANSFER ÇALIŞMASI BAŞLADI
Bununla beraber Vedat Muriqi transferinin açıklanması beklenirken, gündeme sürpriz bir isim daha geldi.
ESKİ BEŞİKTAŞLI TOURE, FENERBAHÇE YOLUNDA
Fenerbahçe, hücum bölgesini zenginleştirmek isterken, gündemine sezonu Beşiktaş'ta kiralık tamamlayan El Bilal Toure'yi aldı.
İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre sarı lacivertliler, Toure transferi için girişimlere başladı.
Öte yandan 10 Haziran Çarşamba günü, Fenerbahçe'nin oyuncu için ilk girişimlerde bulanacağı kaydedildi.
ATALANTA SATMAK İSTİYOR
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre 1 Temmuz'da Atalanta'ya dönecek El Bilal Toure'yi kulübü, bonservisi ile satmak istiyor.