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Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Görüşmeler başladı

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#Aziz Yıldırım#Fenerbahçe Transfer#El Bilal Touré
Aziz Yıldırım, Beşiktaşın eski yıldızını alıyor Görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 12:16

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, transferde Beşiktaş'ın eski yıldızını gündemine aldı. Sarı lacivertliler, transfer görüşmelerine başladı.

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Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılan başkanlık seçimlerinde yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve kurmayları, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına başladı.

Aziz Yıldırım, Beşiktaşın eski yıldızını alıyor Görüşmeler başladı

Aziz Yıldırım, futbol aklının Oğuz Çetin olacağını açıklamıştı. Sarı lacivertliler, yakın zamanda teknik direktörlük koltuğunu da Aykut Kocaman'a vermeye hazırlanıyor.

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Aziz Yıldırım, Beşiktaşın eski yıldızını alıyor Görüşmeler başladı

TRANSFER ÇALIŞMASI BAŞLADI

Bununla beraber Vedat Muriqi transferinin açıklanması beklenirken, gündeme sürpriz bir isim daha geldi.

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ESKİ BEŞİKTAŞLI TOURE, FENERBAHÇE YOLUNDA

Fenerbahçe, hücum bölgesini zenginleştirmek isterken, gündemine sezonu Beşiktaş'ta kiralık tamamlayan El Bilal Toure'yi aldı.

Aziz Yıldırım, Beşiktaşın eski yıldızını alıyor Görüşmeler başladı

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre sarı lacivertliler, Toure transferi için girişimlere başladı.

Öte yandan 10 Haziran Çarşamba günü, Fenerbahçe'nin oyuncu için ilk girişimlerde bulanacağı kaydedildi.

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ATALANTA SATMAK İSTİYOR

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre 1 Temmuz'da Atalanta'ya dönecek El Bilal Toure'yi kulübü, bonservisi ile satmak istiyor.

Aziz Yıldırım, Beşiktaşın eski yıldızını alıyor Görüşmeler başladı

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#Aziz Yıldırım#Fenerbahçe Transfer#El Bilal Touré

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