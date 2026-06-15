Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Aykut Kocamanâ€™Ä± getiriyor! Kritik toplantÄ±

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FenerbahÃ§e'de seÃ§im sonrasÄ± cevabÄ± en Ã§ok beklenen soru, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼n kim olacaÄŸÄ±... YÃ¶netim kurulunun, bugÃ¼n hocayÄ± belirlemek iÃ§in toplanacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n â€˜futbol aklÄ±â€™ olarak belirlediÄŸi OÄŸuz Ã‡etin, teknik adam konusunda detaylÄ± bir rapor ve sunum hazÄ±rlayÄ±p baÅŸkana teslim etti.

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ORTAK AKIL Ä°LE UZLAÅžI SAÄžLANACAK

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Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, bunlarÄ± yÃ¶netici arkadaÅŸlarÄ±yla paylaÅŸacak. BaÅŸkan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve yÃ¶netimin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼, mutlak ÅŸampiyonluk hedefiyle yola Ã§Ä±kÄ±lacak olan bu sezonda en uygun adayÄ±n Aykut Kocaman olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. ToplantÄ±da tÃ¼m yÃ¶neticiler bu konudaki fikirlerini belirtecek ve sonunda bir isim Ã¼stÃ¼nde uzlaÅŸÄ± saÄŸlanacak.

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BÃœYÃœK Ä°HTÄ°MALLE AYKUT KOCAMAN

Bu kiÅŸinin Aykut Kocaman olmasÄ± yÃ¼ksek ihtimal. YÃ¶netimin belirlediÄŸi teknik adamla hemen gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸlayacak. Hafta bitmeden yeni teknik direktÃ¶rÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor. Ã–te yandan FenerbahÃ§e, transferde Vedat Muriqi iÃ§in Mallorca ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±. Kocaman'Ä±n aÃ§Ä±klanmasÄ±yla birlikte bu transferin de resmen duyurulacaÄŸÄ± gelen bilgiler arasÄ±nda.