Aziz Yıldırım: 'Aykut Kocaman ile görüştüm'

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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım,, teknik direktör, transfer ve birçok konu hakkında beIN Sports'a konuştu.

İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri;

Biz güçlü bir yönetim oluşturduk. Bendeki tecrübe ve birikim, bu arkadaşlarla birlikte oluşturacağımız bir havuzda birleşecek. İyi bir takım kurup bu takımla birlikte, Saracoğlu'nun ruhunun yeniden ortaya çıkmasını, oyuncularla bütünleşmesini ve camianın hepimizi kucaklamasını sağlayacağız. Eğer bunları yaparsak, söylediğimiz şampiyonluğu da elde ederiz.

AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞTÜM

Futbol aklımızın başında İmparator Oğuz Çetin olacak! ekibi ile çalışıyor. Aykut Kocaman ile adaylığımı açıklamadan görüştüm; 'Seçim sonucuna göre konuşuruz' dedim. Ancak söz vermedim. Yabancılarla görüşüyoruz, araştırmalar yapıyoruz! Yönetimle teknik direktör konuşmadık, kazandıktan sonra ilk hafta oturur ve karar veririz, açıklarız.

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LUIS SUAREZ YORUMU

Luis Suarez için markete baktığınızda 132.! Çok geride! 80 Milyon € bonservisi varmış galiba... Yanlış yani ya... Oyuncu ile ilgimiz yok, acele etmemek ve beklemek lazım! Belli şartlara getirmek ve seçimden sonra almak lazım! Bizim görüştüğümüz oyuncular mesela, onlar kazanırsa seçimi, gidip alabilirler. Biz de onların görüştüğü ve camianın kabul ettiği isimleri alabiliriz. Söyleyip de alamamak daha kötü.

YUKARI ÇIKMASIN DİYE UĞRAŞIYORUZ

Bir oyuncuya talibiz, yarın durumu tam olarak belli olur! Şu anki yönetim teklif yapmış, üzerine pazarlık yapamıyoruz! Aşağıya indiremiyoruz, yukarı çıkmasın diye uğraşıyoruz.