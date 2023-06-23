Aziz Yıldırım aday mı olacak? Aziz Yıldırım basın toplantısı saat kaçta, hangi kanalda?

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Aziz Yıldırım aday mı sorusu spor gündeminin önemli maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Mali genel kurul öncesi halefi Ali Koç’a güven tazelemesi için olağanüstü genel kurula gitme çağrısı yapan ve mevcut başkanın “Ya aday olun ya da başımızdan çekilin” sözlerinin hedefi olan Yıldırım’ın Beylerbeyi Bosphorus Palace Hotel’de hem bu sözlere yanıt vermesi hem de gündemi değerlendirmesi bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM BASIN TOPLANTISI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısının 23 Haziran Cuma günü 14.00'da başlaması bekleniyor. Toplantıdan canlı detaylar, Hürriyet Sporarena tarafından anbean olarak aktarılacak.