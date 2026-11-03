Aziz Yıldırım aday değil! Fenerbahçe başkanlığı için Mehmet Ali Aydınlar ve görüşme sürprizi

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Son yıllarda sürekli sandığa giden Fenerbahçe kongre üyelerini yorucu bir yaz daha bekliyor... Fenerbahçe'de Seçimli Olağan Genel Kurul'un haziran ayında yapılması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM ADAY DEĞİL

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yakın zamanda yaptığı birçok açıklamayla adaylığa kapılarını kapattı. Yıldırım son olarak Yüksek Divan Kurulu'nda, "mayıstan sonra yokum." ifadelerini kullandı.

'AYDINLAR HAZIRLANIYOR' İDDİASI

Dün akşam saatlerde sosyal medyada, Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlığa hazırlandığı ve hatta iletişim ekibinin bile hazır olduğu iddia edildi. Bu iddia sosyal medyada çok konuşuldu.

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İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Mehmet Ali Aydınlar'ın an itibarıyla seçime dair bir hazırlık çalışması yok. Aydınlar, adaylık ile ilgili henüz kararını vermiş değil.

KRİTİK RANDEVU TALEBİ

Bununla birlikte Mehmet Ali Aydınlar'ın yakın çevresi, Aydınlar'dan kasım ayının ikinci haftası için randevu talebinde bulundu. Mehmet Ali Aydınlar'ın henüz bu talebe yanıt vermediği ancak olumlu yanıt vereceği konuşuluyor.

ADAYLIK İÇİN BASKI VAR

Aydınlar'ın yakın çevresinin, adaylık için kendisine baskı yaptığı ve randevu talebine olumlu yanıt verilmesi halinde düzenlenecek yemek organizasyonunda bu talebin yüz yüze yenileneceği gelen bilgiler arasında.