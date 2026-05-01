Aziz Yıldırım açıklama yapacak! Ali Koç için yeni iddia

Sarı-Lacivertli Yönetim, 3-0’lık Galatasaray yenilgisi sonrası peş peşe kritik kararlar aldı. İlk olarak teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek’in görevlerine son verildi. Ardından 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağı açıklandı.

Başkan Sadettin Saran, kongrede yarışmayacak. Son 5 yıldaki 4. seçim öncesi adaylıklarını açıklayan isimler Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk oldu. Kongre sürecine girilirken tüm gözler Aziz Yıldırım’a çevrildi. Efsane başkanla ilgili olarak birçok iddia ortaya atıldı.

‘Çocukların ağlamasını önlemek için...’

Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama “Her şey berraklaşsın, kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamsını önleyebilecek bir oluşum olursa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Kamuoyunda bazı başkan adaylarıyla görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim” dedi.

Ali Koç'tan adaylık yanıtı

Camiada, Aziz Yıldırım’ın aday olması halinde Ali Koç’un da yarışa gireceği iddiaları var. Bir başka spekülasyon ise, Koç’un yarışa girmese bile bir adayı işaret edeceği yönünde. Ancak, Sadettin Saran öncesi 7 yıl başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç’un yakın çevresine bu konuda net bir görüş bildirerek, “Aday olmayacağım. Kimseyi de işaret etmiyorum. Birini işaret ettiğimi söyleyenler spekülasyon yapıyordur” dediği öğrenildi. Koç, beklentilerin aksine son Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na da katılmamıştı.

Göktürk çekilebilir

Başkan adaylarından Barış Göktürk, verdiği bir röportajda sadece Aziz Yıldırım için geri adım atacağını söylemişti. Mehmet Ali Aydınlar ve Hakan Safi ise ne olursa olsun kongrede yarışmayı planlıyor.

