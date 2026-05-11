Aziz Yıldırım açıkladı: Transfer ve teknik direktör için tarih verdi!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 20:51

Fenerbahçe'de seçime hazırlanan başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer ve teknik direktör için basında çıkan haberleri yalanlayarak, tarih verdi.

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer gündemine dair açıklamalar yaptı. Kamuoyunda yer alan iddialar hakkında A Spor'a konuşan Yıldırım, seçiminden sonrayı işaret etti.

"MEDYADA YAZILAN İSİMLER DOĞRU DEĞİL"

Medyada yer alan oyuncu ve teknik direktör isimlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Yıldırım, "Ben ve ekibim transfer çalışmaları yapıyoruz. Ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil." ifadeleriyle çıkan iddialara son noktayı koydu.

SEÇİM SONRASINI İŞARET ETTİ 

Transferlerin ne zaman duyurulacağı konusuna da açıklık getiren Aziz Yıldırım, Tüm çalışmalarımızı, oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım." dedi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın 18 Mayıs Pazartesi günü bir basın toplantısını düzenleyeceği belirtildi.

