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Aziz Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Silahlı saldırı sonrası biyografisi ile gündemde

#Aziz Aksoy#Aziz Aksoy Kimdir#Aziz Aksoy Nereli
Aziz Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında Silahlı saldırı sonrası biyografisi ile gündemde

Aziz Aksoy, son yaşanan olayların ardından biyografisi ile merak ediliyor. Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırıda bulunulduğunu açıkladı. Silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Aziz Aksoy'un son durumu ve hayatı merak konusu oldu. Futbolcu Aziz Aksoy'un saldırıyı yara almadan atlattığı öğrenilirken ailesinden 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy, defans ve sağ bek mevkiinde oynuyor. Peki, Aziz Aksoy kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? İşte, futbolcu Aziz Aksoy'un futbol hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Aziz Aksoy, biyografisi ile merak ediliyor. 21 yaşındaki genç oyuncunun durumunun iyi olduğu açıklanırken hayatı ve futbol kariyeri de gündemde yer aldı. Çaykur Rizespor tarafından Esenler Erokspor'a kiralanan genç futbolcu 1,77 boyunda ve güncel piyasa değeri 50 Bin Euro.

AZİZ AKSOY KİMDİR?

12 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelen Aziz Aksoy 21 yaşında ve Esenler Erokspor'da forma giyiyor. Defans - Sağ Bek mevkiinde oynayan oyuncu, Damlaspor Alt, E. Erokspor U19, Çaykur Rizespor, Erokspor U19 takımlarında yer aldı.

Güncel piyasa değeri 50 Bin Euro olan oyuncunun 2 Eylül 2021'de sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor'dan kiralık gönderilen Aziz Aksoy'un sözleşmesi 30 Haz 2026'da sona erecek.

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