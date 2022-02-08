Aziz Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Silahlı saldırı sonrası biyografisi ile gündemde

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Aziz Aksoy, biyografisi ile merak ediliyor. 21 yaşındaki genç oyuncunun durumunun iyi olduğu açıklanırken hayatı ve futbol kariyeri de gündemde yer aldı. Çaykur Rizespor tarafından Esenler Erokspor'a kiralanan genç futbolcu 1,77 boyunda ve güncel piyasa değeri 50 Bin Euro.

AZİZ AKSOY KİMDİR?

12 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelen Aziz Aksoy 21 yaşında ve Esenler Erokspor'da forma giyiyor. Defans - Sağ Bek mevkiinde oynayan oyuncu, Damlaspor Alt, E. Erokspor U19, Çaykur Rizespor, Erokspor U19 takımlarında yer aldı.

Güncel piyasa değeri 50 Bin Euro olan oyuncunun 2 Eylül 2021'de sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor'dan kiralık gönderilen Aziz Aksoy'un sözleşmesi 30 Haz 2026'da sona erecek.