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Haber Giriş: 11.07.2021 - 01:37 | Son Güncelleme:

Azerbaycanlı satranç ustası Şehriyar Memmedyarov, Kasparov'u mağlup etti

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Azerbaycanlı satranç ustası Şehriyar Memmedyarov, Kasparov'u mağlup etti

Azerbaycanlı satranç ustası Şehriyar Memmedyarov, Ermeni asıllı Rus Dünya Şampiyonu Garry Kasparov'u yendi.

Hırvatistan'ta düzenlenen "Grand Chess Tour"da, Memmedyarov ile Kasparov karşı karşıya geldi.

Memmedyarov, 6. tur müsabakasında, dünya şampiyonluğu bulunan Ermeni asıllı Rus vatandaşı Kasparov'u mağlup etmeyi başardı.

Memmedyarov, galibiyetini 7 hamlede elde etti.

Zagreb'de düzenlenen turnuva 12 Temmuz'da sona erecek.

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