Azerbaycan voleyboluna Misli.com’dan büyük destek

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Azerbaycan Voleybol Federasyonu (AVF) ile Misli arasında iş birliği anlaşması törenle imzalandı. Başkent Bakü’de gerçekleştirilen imza törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, AVF temsilcileri, Azerlotereya yetkileri, ASC üyeleri, voleybol kulüpleri ve diğer federasyon temsilcileri katıldı.

QULiYEV VE KARAKUŞ iMZALADI

Azerbaycan voleybol tarihine ilişkin video gösterimiyle başlayan törenin açılış konuşmasını yapan AVF Başkanı Şahin Bağırov, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Misli’nin bu girişimi voleybolun gelişimine katkı sağlayacak. Yakın bir gelecekte Azerbaycan Voleybol Ligi, Misli adıyla düzenlenecek ve oyuncularımızın formalarında Misli yer alacak. Bu girişim için yetkililere ve Sayın Yıldırım Demirören’e çok teşekkür ediyorum. Yeterince genç oyuncumuz var, bu iş birliği büyük gelişmelere yol açacaktır” dedi. Konuşmaların ardından AVF Kamu Derneği Başkan Yardımcısı Bahruz Quliyev ve Azerlotereya ASC Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karakuş ortak mutabakata imza atarak, voleybolculara başarı temennilerinde bulundu.

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1982 YILINDAN BERi VOLEYBOLUN iÇiNDEYiZ VE KATKIDA BULUNUYORUZ

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Azerbaycan sporunun önemli bir parçası olan voleybola destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yıldırım Demirören, “AVF ile yaptığımız anlaşma voleybol ile olan bağlarımızı daha da pekiştirirken, bu sporun gelişmesine katkıda bulunma kararlılığımızı da ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

MiSLi KADIN VOLEYBOL TAKIMI KURACAĞIZ

Demirören ailesi olarak 1982 yılından beri voleybolun içinde olduklarını belirten Yıldırım Demirören, önümüzdeki yıl Misli Kadın Voleybol Takımı’nın da kurulacağının bilgisini aktararak, “Burada yaptığımız anlaşma sadece voleybola değil, altyapıya genç sporcular yetiştirmenin bir imkanını sağlayan bir anlaşmadır. Azerbaycan’da kadın voleybolu çok başarılı, daha da başarılı olmasına destek olacağımıza inanıyorum” dedi.