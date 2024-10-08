Azerbaycan Voleybol Federasyonu ve misli.com arasında iş birliği anlaşması imzalandı

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Azerbaycan Voleybol tarihine ilişkin video gösterimiyle başlayan törende AVF Başkanı Şahin Bağırov yapmış olduğu açılış konuşmasında federasyon adına imzalanacak sözleşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün bu iş birliğini resmileştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Biliyoruz ki Misli’nin bu girişimi ve hevesinin yakın bir gelecekte voleybolun gelişimine katkı sağlayacak. Bu protokol voleybolun gelişimi açısından çok önemli olacaktır. Sayın Yıldırım Demirören ve Misli heyetini burada görmek bizi çok mutlu etti. Biraz evvel kendisiyle de görüştük; Voleybol Azerbaycan'da çok popüler. Türkiye dünya seviyesinde. Voleybol, İki kardeş ülkede de hem kadınlar hem erkeklerde gittikçe daha çok icra edilen bir spor haline dönüşüyor. Bu iş birliği bir örnek olacak ve sağlanan bu ortaklık voleybolun gelişmesine büyük katkıda bulunacak” ifadelerini kullandı. İlgili anlaşmanın iki ülke sporuna büyük katkılar vereceğinin altını çizerek konuşmasına devam eden Bağırov, “Yakın bir gelecekte Azerbaycan voleybol ligi Misli adıyla düzenlenecek ve oyuncularımızın formalarında Misli yer alacak. Bu girişim için yetkililere ve Sayın Yıldırım Demirören’e şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeterince genç oyuncumuz var, bu iş birliğinin büyük gelişmelere yol açacağını bir kez daha belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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Bağırov’un ardından kürsüye gelen Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Böylesine güzel ve anlamlı bir günü sizlerle paylaşmanın onurunu yaşıyoruz. Azerbaycan sporunun önemli bir parçası olan Voleybol gibi prestijli bir branşa destek verme fırsatı, bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bugün AVF ile imzalayacağımız bu anlaşma voleybol ile olan bağlarımızı daha da pekiştirirken, bu sporun gelişmesine katkıda bulunma kararlılığımızı da ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı. Demirören ailesi olarak 1982 yılından beri voleybolun içinde olduklarını belirten Yıldırım Demirören, önümüzdeki yıl Misli Kadın Voleybol takımının da kurulacağının bilgisini aktararak, “Burada yaptığımız anlaşma sadece voleybolu değil, altyapıya genç sporcular yetiştirmenin bir imkanını sağlayan bir anlaşmadır. Azerbaycan’da kadın voleybolu çok başarılı, daha da başarılı olmasına destek olacağımıza inanıyorum; AVF’na ve bizlere anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Konuşmaların ardından taraflar arasında imza aşamasına geçildi. AVF Kamu Derneği Başkan Yardımcısı Bahruz Quliyev ve Azerlotereya ASC Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karakuş ortak mutabakata imza atarak, voleybolculara başarı temennilerinde bulundu.