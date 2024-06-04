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Azerbaycan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Futbol Takımı maçı canlı yayın bilgisi...

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#2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri#Türkiye#Azerbaycan
Azerbaycan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda A Milli Kadın Futbol Takımı maçı canlı yayın bilgisi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 17:22

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi birinci grupta Azerbaycan ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip grupta 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Mücadelenin canlı yayın bilgisi sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki Azerbaycan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Futbol Takımı maçı canlı yayın bilgisi...

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A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'a konuk oluyor. Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 4. mücadelesine çıkacak. Geriye kalan maçlarda Ay-yıldızlı takımın 2 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. İşte Azerbaycan - Türkiye maçı canlı yayın ekranı...

AZERBAYCAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi birinci grupta Azerbaycan'da mücadele edecek.

Saat 18.00'de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri#Türkiye#Azerbaycan

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