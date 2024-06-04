Azerbaycan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Futbol Takımı maçı canlı yayın bilgisi...

Güncelleme Tarihi:
A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'a konuk oluyor. Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 4. mücadelesine çıkacak. Geriye kalan maçlarda Ay-yıldızlı takımın 2 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. İşte Azerbaycan - Türkiye maçı canlı yayın ekranı...
AZERBAYCAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi birinci grupta Azerbaycan'da mücadele edecek.
Saat 18.00'de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.