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Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi

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#Fernando Santos#Azerbaycan Milli Takımı#Beşiktaş
Azerbaycan Milli Takımında Fernando Santos dönemi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 11:50

Azerbaycan Futbol Federasyonu, milli takımın başına son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Fernando Santos'un getirildiğini duyurdu.

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Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun milli takım teknik direktörlük görevine Fernando Santos'un getirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Fernando Santos'un dünyanın tanınmış futbol uzmanlarından biri olarak zengin tecrübesi, Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere profesyonel kariyeri boyunca elde ettiği başarılar dikkate alınarak Azerbaycan milli takımının teknik direktörü olarak atanmasına karar verildi." denildi.

Deneyimli teknik adam son olarak Beşiktaş'ta görev yapmıştı.

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#Fernando Santos#Azerbaycan Milli Takımı#Beşiktaş

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