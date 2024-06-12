Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi

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Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun milli takım teknik direktörlük görevine Fernando Santos'un getirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Fernando Santos'un dünyanın tanınmış futbol uzmanlarından biri olarak zengin tecrübesi, Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere profesyonel kariyeri boyunca elde ettiği başarılar dikkate alınarak Azerbaycan milli takımının teknik direktörü olarak atanmasına karar verildi." denildi.

Deneyimli teknik adam son olarak Beşiktaş'ta görev yapmıştı.