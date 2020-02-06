Azerbaycan kulübü Neftçi'den Sekidika itirafı

Galatasaraylı Sekidika'nın Eskişehirspor'a transferinden önce Azerbaycan kulübüne önerildiği, antrenmanlara çıktığı ancak teknik heyet tarafından beğenilmediği ortaya çıktı.

"Biz Sekidika'da neyi göremedik?"

Oyuncunun Galatasaray'a transferinden sonra hayıflanan Neftçi yetkililerinin, "Biz Jesse Sekidika'da neyi göremedik? Galatasaray gibi bir takım transfer ederken biz niye beğenmedik?" diyerek şaşırdıkları ortaya çıktı. (Fotomaç)





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