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GeriFutbol Azerbaycan kulübü Neftçi'den Sekidika itirafı
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2020 - 12:37,Son Güncelleme:/

Azerbaycan kulübü Neftçi'den Sekidika itirafı

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Galatasaray ara transfer dönemini 3 yeni isimle tamamladı. Sarı-kırmızılılar Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin yanı sıra Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı da kadrosuna kattı. Bu transfer sonrası Azerbaycan kulübü Neftçi'den flaş bir itiraf geldi.

Galatasaraylı Sekidika'nın Eskişehirspor'a transferinden önce Azerbaycan kulübüne önerildiği, antrenmanlara çıktığı ancak teknik heyet tarafından beğenilmediği ortaya çıktı.

"Biz Sekidika'da neyi göremedik?"
Oyuncunun Galatasaray'a transferinden sonra hayıflanan Neftçi yetkililerinin, "Biz Jesse Sekidika'da neyi göremedik? Galatasaray gibi bir takım transfer ederken biz niye beğenmedik?" diyerek şaşırdıkları ortaya çıktı. (Fotomaç)

Azerbaycan kulübü Neftçiden Sekidika itirafı

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