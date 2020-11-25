Azerbaycan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

TFF'den yapılan açıklamada, TFF’nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarete TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ile Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın da katıldığı belirtildi.

Ziyarette Başkan Nihat Özdemir'in, Elkhan Mammadov'a A Milli Takım forması takdim ettiği de aktarıldı.