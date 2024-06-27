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Azerbaycan askerlerinden A Milli Takım'a büyük destek

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#A Milli Takım#Euro2024#Azerbaycan
Azerbaycan askerlerinden A Milli Takıma büyük destek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 06:24

Azerbaycan askerleri, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonasında Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçı coşkuyla takip etti.

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Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin Türkiye A Milli Futbol Takımının Çekya ile yaptığı maçı coşkuyla takip ettiği görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklara tam destek." notuyla paylaşılan mesajda, "Teşekkürler can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın aslanları… Her zaman bir ve beraberiz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan askerlerinden A Milli Takıma büyük destek

Paylaşılan görüntülerde, Türkiye-Çekya maçını heyecanla takip eden Azerbaycan askerlerinin, maçın son dakikalarında Türkiye'nin attığı galibiyet gölüyle büyük coşku yaşadığı görüldü.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.

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#A Milli Takım#Euro2024#Azerbaycan

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