AZ Alkmaar'ın eski yıldızından Galatasaray'a hem övgü hem eleştiri: Final oynayacaklardır | Daha fazlasını sergilemeliydi

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Karşılaşmanın henüz 2.dakikasında Sven Mijnans’ın kaydettiği golle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, ilk yarının sonlarına doğru Victor Osimhen’in ayağından bulduğu beraberlik golüyle soyunma odasına rahat bir nefes alarak girdi. Maçın ikinci yarısında daha üstün bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, oyunu domine etmeyi başardı. 75.dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Maçın uzatma dakikalarında Victor Osimhen’in kaydettiği gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Altın değerinde 1 puan kazanan ve toplamda 11 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, kalan 3 maçı da gözüne kestirdi. Bir dönem AZ Alkmaar formasıyla 111 maça çıkan ve Hollanda Milli Takımı’nda da oynayan eski futbolcu Martijn Meerdink, dün geceki mücadeleyle ilgili düşüncelerini anlattı.

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AZ ALKMAAR’IN ESKİ YILDIZI MARTIJN MEERDINK’İN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“FENERBAHÇE MAÇINDAN GELEN MOTİVASYON GALATASARAY’A KARŞI İŞE YARADI”

AZ Alkmaar’ın Fenerbahçe’yi yenerek kazandığı moral ve motivasyon Galatasaray’a karşı oynadığı maçta harika bir şekilde işe yaradı. Çünkü AZ Alkmaar, Fenerbahçe maçında birlikte neler yapabileceklerini ve büyük bir takımı yenebileceklerini gerçekten gösterdi. Dünkü maçta tecrübesizlikten kaynaklanan bazı detaylar maçın berabere bitmesine neden oldu. Ama bu durum genç oyuncuların ve takımın öğrenme sürecinde olduklarını gösteriyor.

“AZ ALKMAAR, TOPA SAHİP OLMA KONUSUNDA ÇOK KALİTELİ”

Fenerbahçe maçını izlemiş biri olarak Fenerbahçe’nin o maçta takım olarak biraz zayıf olduğunu düşünüyorum. Ayrıca o maçta AZ Alkmaar, topa sahip olma konusunda takım olarak çok kaliteliydi. Gerçekten çok sayıda genç oyuncuya sahip olan AZ Alkmaar, tecrübeli ve genç oyuncuların güzel bir karışımıyla büyük başarılar yaşayacak. AZ Alkmaar, iyi bir yetenek fabrikası kurdu ve bu yetenekler teknik heyetin gözüne girdiğinde maçlarda şans bulmaya devam ediyor. Böyle bir sistemi AZ Alkmaar'da görmek güzel bir duygu.

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“GALATASARAY, PERFORMANS OLARAK DAHA FAZLASINI SERGİLEMELİYDİ”

Galatasaray maçına gelecek olursak, takım halinde futbol oynamak isteyen 2 kulübün mücadele ettiği muhteşem bir maç oldu. İlk yarıda AZ Alkmaar’ın sergilediği bu oyun görüntüsünü pek beklemiyordum. Daha çok Galatasaray’ın üstünlüğü ele geçirmesini bekliyordum. Ancak durum böyle olmadı ve AZ Alkmaar, topa çok iyi sahip olan bir takım olarak kontrolü ele geçirdi. AZ Alkmaar, eğer bir gol daha atsaydı Galatasaray’ın onları yakalaması zor olabilirdi ama bu olmadı. AZ Alkmaar, ilk yarıda farkı 2’ye çıkarmayı hak etmişti. Sonuçta Galatasaray’ın her dakika atak yapabilecek tecrübeli bir takım olduğunu biliyorsunuz ve ilk yarı biterken de bunu yaptılar. İkinci yarıda iki takım açısından da etkisiz bir görüntü vardı ama Galatasaray, daha sonra üstünlüğü ele geçirdi. AZ Alkmaar, yaşadığı top kayıpları nedeniyle zaman zaman kalesinde tehlikeler yaşadı. O yüzden 1-1’lik skorun iyi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray’ın özellikle hücum bölgesinde daha fazla güçlü bir performans sergilemesini bekliyordum. Galatasaray’ın kadrosuna baktığınızda bence daha fazla olması gerekirdi. Çünkü sahada bu kadar çok kalite varken bu oyunculardan daha fazlasını beklemek gayet doğal.

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“GALATASARAY’IN FİNAL OYNAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Galatasaray, çok tecrübeli ve iyi bir takım. Bence Avrupa Ligi’nde çok daha ileriye gidecekler. Bence bu geceden çok daha iyisini yapabilirler. Forvet oyuncusu Victor Osimhen, son yıllarda da kanıtladığı gibi her dakikayı gol atarak değerlendirebilen harika bir futbolcu. Oynadığı futbol keyif veriyor. Galatasaray, gayet iyi ilerliyor ve final oynayacaklarını düşünüyorum. Ama o zaman bunu başarmak için her şeyleriyle dün geceden daha iyi olmalılar.