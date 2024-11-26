AZ Alkmaar'dan Galatasaray taraftarına yasak!

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Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maç takviminde AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak.

28 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak mücadelede de Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feşnic düdük çalacak. Feşnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Szabolcs Kovacs olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Sebastian Coltescu oturacak. Yardımcı VAR olarak da Catalin Popa görev alacak.

ALKMAAR'DAN TARAFTAR KARARI

AZ Alkmaaar Kulübü, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi bir sarı kırmızılı taraftarlar hakkında bir açıklama yayınladı.

Deplasman tribünü dışındaki yerlerden bileti olan Galatasaray taraftarlarının stadyuma ve stadyum çevresine alınmayacağı duyuruldu.

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AZ CLUB KART KURALI

AZ Alkmaar Kulübü, biletlerin sadece AZ Club Kart sahiplerine satılacağını, bunun dışında satılan biletlerin sahte veya bloke bilet olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Bu maç için biletlerin AZ Alkmaar'ın resmi internet sitesinden satılacağı, biletlerin maç gününde AZ Club Kart ibraz edilerek teslim edileceği vurgulandı.

Galatasaray taraftarlarının ise biletlerini Galatasaray Kulübü'nden satılacağı belirtildi.