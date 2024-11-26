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AZ Alkmaar'dan Galatasaray taraftarına yasak!

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#UEFA AVRUPA LİGİ#GALATASARAY#AZ Alkmaar
AZ Alkmaardan Galatasaray taraftarına yasak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 14:56

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta müsabakasında Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Hollanda ekibinden Galatasaray taraftarı hakkında bir açıklama yayınladı.

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Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maç takviminde AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak.

28 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak mücadelede de Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feşnic düdük çalacak. Feşnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Szabolcs Kovacs olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Sebastian Coltescu oturacak. Yardımcı VAR olarak da Catalin Popa görev alacak.

ALKMAAR'DAN TARAFTAR KARARI

AZ Alkmaaar Kulübü, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi bir sarı kırmızılı taraftarlar hakkında bir açıklama yayınladı.

Deplasman tribünü dışındaki yerlerden bileti olan Galatasaray taraftarlarının stadyuma ve stadyum çevresine alınmayacağı duyuruldu.

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AZ CLUB KART KURALI

AZ Alkmaar Kulübü, biletlerin sadece AZ Club Kart sahiplerine satılacağını, bunun dışında satılan biletlerin sahte veya bloke bilet olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Bu maç için biletlerin AZ Alkmaar'ın resmi internet sitesinden satılacağı, biletlerin maç gününde AZ Club Kart ibraz edilerek teslim edileceği vurgulandı.

Galatasaray taraftarlarının ise biletlerini Galatasaray Kulübü'nden satılacağı belirtildi.

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#UEFA AVRUPA LİGİ#GALATASARAY#AZ Alkmaar

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