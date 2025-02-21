AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens'ten olay itiraf: 'Galatasaray'ı daha çok beğendim!'

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Belçikalı teknik adam, sahalarındaki 4-1'lik galibiyetin rövanşında RAMS Park'ta 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçtan çok zevk aldığını dile getiren Martens, "Çok güzel bir oyunun seyircisi oldum. Atmosfer çok güzeldi. Tüm pozisyonlardan yararlanmak isteyen Galatasaray vardı. Devam etmek için risk aldılar. Çok fazla pozisyon yaşandı. Kaçırdığımız çok pozisyon oldu. Bugün kazanmamamız mucize ancak derdimiz bu değil. Taktiksel, fiziksel ve mental olarak iyi oynadık. Burada bir gelişme görmek de çok güzeldi." diye konuştu.

Galatasaray'ın 4-1'lik yenilgiyi çevirmeye çalıştığını anlatan kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "Çok maceracı oynayan bir Galatasaray ile karşılaştık. İlk maçtaki 4-1'den sonra risk almaları gerektiğini biliyorduk. Güzel pozisyonlar bulduk. Bizim için iyi sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

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"GALATASARAY'I DAHA ÇOK BEĞENDİM"

AZ Alkmaar Teknik Direktörü, bu sezon karşılaştıkları Türk takımları Galatasaray ve Fenerbahçe arasında en çok sarı-kırmızılıları beğendiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaştıklarının hatırlatılması üzerine Martens, "Sahamızdaki ilk Galatasaray maçı en zor maçımızdı. Biz çok iyi değildik. Galatasaray çok başarılıydı. Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadık. Galatasaray'ı daha çok beğendim. Çok maceracı bir stilleri var. Gerçekten hücum odaklılar. Hücum geçişlerinde, bazen de defansta iyi değiller. Biz de bundan faydalandık. Bazen organizasyonları çok hızlı değildi. Ondan da faydalanmaya çalıştık." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'a karşı son 2 maçta iyi oynadıklarını vurgulayan Martens, "Bunun bir anlık olay olmadığını gösterdik. Gittikçe kendimizi geliştiriyoruz." dedi.