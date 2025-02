AZ Alkmaar oyuncuları Galatasaray taraftarına hayran kaldı: 'Futbolu işte bunun için oynuyoruz!"

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, deplasmanda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile evinde 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, iki maç sonunda toplamda 6-3’lük skorla turnuvaya veda etti.

Müsabakanın ardından konuşan AZ Alkmaar oyuncularından Denso Kasius ve Wouter Goes, Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferden övgüyle bahsederken; teknik direktör Maarten Martens ise Galatasaray'ın kendilerini her anlamda zorladığını ancak genç bir takımla böylesi bir atmosferden yenilgi almadan çıkmalarından ötürü oyuncularını tebrik etti.

DENSO KASIUS: "SAHADA BİRBİRİMİZİ DUYAMIYORDUK, FUTBOLU İŞTE BU YÜZDEN OYNUYORUZ!"

AZ Alkmaar'da oyuna ikinci yarının başında dahil olan ve 55. dakikada takımının 2. golüne imzasını atan Denso Kasius, Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferden çok etkilendiklerini belirterek, "İlk yarıdaki ıslık sesi kulaklarımızda ağrıya neden oldu. Bence bu harika, çünkü futbolu zaten bu tutku ve hırs yüzünden oynuyoruz. İlk yarıda top bizdeyken ne sahada ne de kulübede birbirimizi duyamıyorduk. Tuhaf bir deneyim oldu ancak çok sevdim. Takım olarak bu tarz bir atmosferi ilk kez deneyimliyor olsak da donup kalmadık ve kendi oyunumuzu oynamaya devam ettik, nihayetinde de gerekeni aldık" ifadelerini kullandı.

WOUTER GOES: "FUTBOLU BÖYLE GECELER İÇİN OYNUYORUZ! ÇOK KEYİFLİYDİ"

Galatasaray'a karşı iki maçta da 90 dakika görev yapan AZ Alkmaar'ın 20 yaşındaki stoperi Wouter Goes da sarı-kırmızılı taraftarların üzerlerinde yarattığı baskıdan bahsederek, "Futbolu oynama nedenimiz işte bu gibi geceler. Çok keyifli bir maç ve atmosferdi. Sahaya çıkıyorsun ve binlerce insan sana karşı! Stadyum ve taraftarlar gerçekten harika. İlk on dakika kulaklarım beni rahatsız etti. Sahada birbirimizi duyamıyorduk. Sonra ortam biraz daha sessizleşti. Sonunda bizim için oldukça iyi bir şekilde sonuçlandı. Burada da 5-2 kazanabilirdik ama sağlık olsun, sonuçtan memnunuz." şeklinde konuştu.

MAARTEN MARTENS "HER ŞEYLE BİZİ DENGESİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR"

AZ Alkmaar teknik direktörü Maarten Martens ise genç bir takım olduklarını vurgulayarak, oyuncularının böylesi bir atmosferden kaybetmeden çıkmalarından memnun olduğunu söyledi.

Martens, "Bulduğumuz pozisyonlara bakıp baçı nasıl kazanamadığımızı merak ediyorsunuz ama mesele yola devam ediyor olmamız. Alkmaar'da 4-1 kazanarak işin çoğunu yapmıştık zaten. Burada da her şeyi deneyeceklerini biliyorduk. Her şeyle, ama her şeyle bizi dengesizleştirmeye, bozmaya çalıştılar. Dün sahada kar olduğu için antrenman yapamadık mesela, isteselerdi karı temizleyebilirler ve antrenmanımızı yapabilirdik. Ama oyunun bir parçası da bu, o yüzden anlayabiliyorum. Netice itibarıyla oyuncularımla gurur duyuyorum. Sadece daha fazla gol atabilirdik, bunun üstüne durmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.