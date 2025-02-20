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AZ Alkmaar maçına saatler kala Galatasaray RAMS Park Stadı'nın zemininde son durum! Kar yağışı maçı etkiler mi?

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#Galatasaray#AZ Alkmaar#UEFA Avrupa Ligi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 14:01

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray bu akşam sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası zemindeki birikme endişelere neden olmuştu. İşte RAMS Park'ta son durum...

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Megakentte dünden beri devam eden kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Bugün (20 Şubat) itibariyle kentte kar yağışının etkisi azalırken bu akşamki maç öncesi endişe oluştu.

DÜN AKŞAM ZEMİNDE KAR BİRİKMİŞTİ

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Galatasaray - AZ Alkmaar maçının ertelenme ihtimali doğmuştu. Yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde Galatasaray'ın stadında zeminde kar birikmesi yaşandı.

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Dün akşam AZ Alkmaar'ın idman yaptığı sırada çekilen fotoğraf:

AZ Alkmaar maçına saatler kala Galatasaray RAMS Park Stadının zemininde son durum Kar yağışı maçı etkiler mi

ZEMİNDE SON DURUM

Bugün İstanbul'da iç kesimlerde düne nazaran kar yağışı etkisini kaybetse de zaman zaman etkili oluyor. 20:45'te oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçına saatler kala stadyumda son durum belli oldu. 

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Bugün 13:00 itibariyle RAMS Park zeminindeki son durum:

AZ Alkmaar maçına saatler kala Galatasaray RAMS Park Stadının zemininde son durum Kar yağışı maçı etkiler mi

Dün akşam ve bu sabah yapılan zemin ısıtma ile temizleme çalışmaları sonucunda biriken karın kalktığı görülüyor. Yoğun bir kar yağışı olmadığı takdirde bu akşam maçın belirlenen saatte başlaması bekleniyor. 

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#Galatasaray#AZ Alkmaar#UEFA Avrupa Ligi

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