AZ Alkmaar - Galatasaray maçının kader anı! Osimhen'in golü ofsayta takıldı, penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı

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UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Sipay Bodrum FK maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, AFAS Stadı'nda yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Victor Osimhen kadrosuyla başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Recep Dilek, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK maçındaki ilk 11'e göre bu karşılaşmada 3 değişiklik yaptı.

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Tecrübeli teknik adam, Roland Sallai'den ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Kaan Ayhan ile Metehan Baltacı'ya da 11'de yer vermedi. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya çıkardı.

YİNE 3-4-1-2 SİSTEMİNİ TERCİH ETTİ

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu karşılaşmaya da sahaya Sipay Bodrum FK maçındaki 3-4-1-2 sistemiyle çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ve Sipay Bodrum FK maçlarında da bu dizilişi tercih etti.

"Cimbom" bu formasyonu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı da bozmadı.

OSIMHEN VE BATSHUAYI ÇİFT FORVET

Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar karşısında gol yollarında Osimhen-Batshuayi ikilisine güvendi.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa, Elfsborg ve Tottenham maçlarına ileri uçta Osimhen-Icardi ikilisiyle çıktı.

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Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığının ardından ileride Osimhen'in yanında Sipay Bodrum FK maçında gol atan Batshuayi'ye şans verdi.

ERKEN GOLLE GERİ DÜŞTÜ, ÇABUK TOPARLADI

AZ Alkmaar, 2. dakikada Galatasaray karşısında öne geçti. Hızlı atakta sağ çaprazdan gelen şutu Muslera sektirdi, Nelsson müdahale etmekte gecikince Mijnans topu ağlara gönderdi. Golden kısa süre sonra ev sahini ekip ikinci gole de yaklaştı. Muslera art arda iki kurtarış yaparak farkın açılmasına engel oldu.

Bu dakikadan sonra Galatasaray maça ağırlığını koydu. İlk yarının sonuna doğru baskısını arttıran Sarı-kırmızılı takım beraberlik sayısını 43'te Osimhen'le buldu. Sağdan Mertens'in ortasında arka direkteki Osimhen'in vuruşunda Koopmeiners'a çarpan top çizgiyi geçti. Gol kararı VAR incelemesiyle çıktı.

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İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'ın beraberlik sayısı.



An itibariyle UEFA'nın maç sayfasında gol Osimhen'e yazılmış durumda.pic.twitter.com/IqLSv57h8G — Spor Arena (@sporarena) November 28, 2024

NELSSON ÇIKTI METEHAN GİRDİ

Okan Buruk, golde hatası bulunan ve savunmada açık veren Nelsson'un yerine Metehan Baltacı'yı oyuna dahil ederek ikinci yarıya başladı. Temsilcimiz ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. Genç Metehan da ikinci yarıda savunmada önemli müdahalelere imza attı.

ABDÜLKERİM DİREĞİ GEÇEMEDİ

75. dakikada Mertens'in ortasında ön direğe hereketlenen Abdülkerim'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

OSIMHEN UZATMADA GOLÜ BULDU, OFSAYTA TAKILDI! PENALTI BEKLENTİSİ...

Maçın kader anı uzatmalarda yaşandı. AZ Alkmaar'da Smit 90+2'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Pozisyonun devamında sağdan yapılan ortada arka direğe sarkan topu Osimhen kafayla ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

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Galatasaraylı futbolcular, Osimhen'e doğru topun yere sektiği pozisyonda Davinson Sanchez'in yerde kaldığı an için penaltı bekledi. VAR incelemesi bir süre devam etse de beklenen sonuç çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

19 ŞUT ÇEKTİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ön elemeler sonrası aşamalarında galip gelemediği maçlar arasında en fazla şut çektiği karşılaşmayı AZ deplasmanında oynadı.

Bu sezon çıktığı beş Avrupa Ligi maçında 13 gol atan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde grup/lig aşamasında en yüksek sayıya ulaştığı sezonu yaşıyor.

YENİLMEZLİK SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 15 resmi maçta da mağlubiyet görmedi.

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Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 5 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. "Cimbom", söz konusu müsabakaların 12'sini kazandı ve 3'ünde berabere kaldı.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 19 MAÇIN 17'SİNİ KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 19 karşılaşmanın 17'sinde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 19 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 8 beraberlik yaşadı.

İspanya ekibi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom" deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.

AZ ALKMAAR TÜRK TAKIMLARINA KAYBETMİYOR

Z Alkmaar, Türk takımlarına karşı yenilmeme serisini 8. maçında da devam ettirdi.

Hollanda ekibi, bu maça kadar Türkiye'den Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la karşı karşıya geldiği 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşarken, hiç yenilmemişti. AZ Alkmaar, ilk kez karşılaştığı Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı ve bu alanda namağlup serisini sürdürdü.