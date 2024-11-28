AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi olay! Polis müdahale etti

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, bu akşam Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alkmaar şehrindeki maça giden Sarı-kırmızılı bir grup taraftar ile AZ Alkmaar taraftarları arasında maç öncesi bazı olaylar yaşandı.

Olaylar, Alkmaar polisinin müdahalesi sonrası büyümeden sona erdi.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi sokaklarda iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Alkmaar polisi olaylara müdahale etti.pic.twitter.com/trDRFfEc6b — Spor Arena (@sporarena) November 28, 2024