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AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi olay! Polis müdahale etti

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#Galatasaray#AZ Alkmaar#Hollanda
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi olay Polis müdahale etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 18:58

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi iki takım arasında olay çıktı. Hollanda polisi olaylara müdahale etti.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, bu akşam Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alkmaar şehrindeki maça giden Sarı-kırmızılı bir grup taraftar ile AZ Alkmaar taraftarları arasında maç öncesi bazı olaylar yaşandı.

Olaylar, Alkmaar polisinin müdahalesi sonrası büyümeden sona erdi.

 
 
 
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#Galatasaray#AZ Alkmaar#Hollanda

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