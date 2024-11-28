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AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? AZ Alkmaar-Galatasaray Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11'ler!

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#UEFA Avrupa Ligi#Galatarasay#AZ Alkmaar
AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda AZ Alkmaar-Galatasaray Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 10:32

Galatarasay, UEFA Avrupa Ligi 5. haftada Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip daha önce de Hollanda ekiplerinden PSV ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz tarihinde PSV ile 8 maç oynayıp, 2 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Galatasaray, AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ilk kez mücadele edecek. Rakip takım, Türk ekipleriyle 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la karşı karşıya geldiği 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşarken, hiç yenilmedi. Sarı kırmızı ekip Avrupa 323. maçına çıkıyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 18 karşılaşmanın 16'sında yenilmedi. Heyecanla beklenen karşılaşmanın muhtemel 11'i de belli oldu. Peki AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte AZ Alkmaar-Galatasaray Avrupa Ligi maçı muhtemel 11'ler ve canlı takip ekranı...

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Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Sarı kırmızılı ekip, şu ana kadar çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 10 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. AZ Alkmaar ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 17. sırada yer alıyor. Temsilcimiz Avrupa Ligi'nde PAOK’u 3-1, Elfsborg’u 4-3 ve Tottenham’ı da 3-2 yenerken, RFS ile ise 2-2 berabere kaldı. Hollanda ekibi ise Elfsborg’u 3-2 ve Fenerbahçe’yi 3-1 yenerken, Athletic Bilbao’ya 2-0 ve Tottenham’a 1-0 kaybetti. Bu heyecanlı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Horatiu Fesnic yönetecek. İşte AZ Alkmaar Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler...

UEFA AVRUPA LİGİ 5. HAFTA || AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Az Alkmaar-Galatasaray maçı bu akşam (28 Kasım Perşembe) saat 20.45'te başlayacak. AZ Stadyumu’nda oynanacak mücade TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Horatiu Fesnic yönetecek. Fesnic’in yardımcılıklarını Valentin Avram ile Alexandru Cerei yapacak. Maçın 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olacak. Müsabakada VAR’da Catalin Popa, AVAR’da da Sebastian Coltescu görev alacak.

MUHTEMEL 11'LER

AZ ALKMAAR: Odura, Maikuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakwan, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdoo, Parrot.

BEŞİKTAŞ: Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Yunus, Osimhen.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda AZ Alkmaar-Galatasaray Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11ler

AZ ALKMAAR İLE İLK RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez eşleşti. AZ Alkmaar, Galatasaray'ın mücadele edeceği ikinci Hollanda temsilcisi olacak.

TEMSİLCİMİZ 18 MAÇIN 16'SINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 18 karşılaşmanın 16'sında yenilmedi.

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Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 18 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom" deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.

 

 

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#UEFA Avrupa Ligi#Galatarasay#AZ Alkmaar

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