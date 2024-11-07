AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı iki ekip arasındaki ilginç istatistiklerle dikkat çekiyor. Fenerbahçe, AZ ile daha önce 2006/07 UEFA Kupası son 32 turunda karşılaşmış ve iç sahada 3-3, deplasmanda 2-2 berabere kalarak deplasman golü kuralıyla elenmişti. Hollanda deplasmanlarında ilk yıllarda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, son yedi ziyaretinde ise mağlup olmadı (3 galibiyet, 4 beraberlik) ve beş maçta kalesini gole kapattı. Bu mücadele, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında yenilmezlik serisini devam ettirmesi için de kritik öneme sahip.

AZ ALKMAAR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kapsamında AZ Alkmaar, temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele 7 Kasım 2023 Perşembe günü TSİ 23:00’te TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

AZ Alkmaar: Hollanda temsilcisi AZ, Türkiye ekiplerine karşı Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Avrupa Ligi'ndeki son iki maçında ise mağlup oldu ve tek sezonda üst üste üç yenilgiyi en son 2015/16 sezonunda aldı.

Fenerbahçe: UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 10 grup aşaması maçında mağlubiyet almayan Fenerbahçe (5 galibiyet, 5 beraberlik), bu karşılaşmayla birlikte serisini 11 maça çıkararak kulüp tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yakalamak istiyor.

Genç Yetenekler ve Öne Çıkan İsimler: AZ’nin bu sezon Avrupa Ligi'ndeki en düşük yaş ortalamasına sahip kadro olması dikkat çekiyor. 24 yaş ortalamasıyla sahaya çıkan Hollanda ekibinin hücum yükünü büyük oranda Ruben van Bommel üstleniyor. Fenerbahçe'de ise En-Nesyri son dönemdeki çıkışıyla dikkat çekiyor; Faslı forvet, Avrupa kupalarında 17 golle en golcü Faslı oyuncular arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURİNHO CEZALI

Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.

Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

SOL BEKTE MERT MÜLDÜR

Jayden Oosterwolde'nin sakat, Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle Manchester United karşısında sol bekte oynayan Mert Müldür'ün bu akşam oynanacak karşılaşmada da aynı bölgede görev yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda yer almıyor.