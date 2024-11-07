AZ Alkmaar 3-1 Fenerbahçe (Maç özeti)

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UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

AFAS Stadion'da oynanan maçı AZ Alkmaar 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 59. dakikada Ro-Zangelo Daal, 75. dakikada Kees Smit ve 87. dakikada Denso Kasius ataren Fenerbahçe'nin sayısını 70. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti.

Fenerbahçe'de En Nesyri'nin 63. dakikada kullandığı penaltıda kaleci gole izin vermedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kaybeden Fenerbahçe 5 puanda kaldı. AZ Alkmaar ise 6 puana yükseldi.

AZ ALKMAAR 3-1 FENERBAHÇE

GOL: 59' Daal, 70' En-Nesyri, 75' Smit, 87' Kasius

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott.

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Fenerbahçe: Livaković, Osayi, Çağlar, Becão, Mert Müldür, Amrabat, Fred, İsmail, Tadić, Maximin, Džeko.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



17. dakikada Mijnans’ın ceza sahasına derinlemesine pasında Parrot’un kale önüne çevirdiği topa Addai müdahale etmek isterken, Mert Müldür ayak koydu ve hakem de Fenerbahçe lehine faul çaldı.

19. dakikada Osayi Samuel’in ortasında Edin Dzeko’nun ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Owusu-Oduro topu kornere çeldi.

27. dakikada orta sahadan Fred’in savunma arkasına gönderdiği topla Edin Dzeko kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dzeko’nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesi sonrası kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada Edin Dzeko’nun kafayla indirdiği topu kontrol eden Dusan Tadic, ara pasıyla Dzeko’yu buluştururken, bu oyuncunun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



56. dakikada Fred'in savunma arkasına pasında Edin Dzeko, göğsüyle topu kontrol ettikten sonra içeriye çevirdi. Allan Saint-Maximin'in gelişine vuruşunda savunmaya da çarpan top üstten dışarı gitti.

59. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Addai ceza yayı önünde topu Parrot'a aktardı. Parrot'ın ceza yayı sağından arka direğe bekletmeden ortasında Ro-Zangelo Daal topu filelere gönderdi. 1-0

61. dakikada En-Nesyri'nin ara pasında Edin Dzeko, ceza sahası içinde De Wit'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem John Beaton penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada penaltı atışını kullanan Youssef En-Nesyri'nin yerden vuruşunda kaleci iki hamlede topun sahibi oldu.

69. dakikada sol kanattan hızlı gelişen ev sahibi atağında Parrot'ın içeriye çevirdiği topa Smit'in aşırtma vuruşunda az farkla üstten dışarı gitti.

70. dakikada Fred'in ceza sahasına uzun topunu sağ çaprazda kontrol eden Edin Dzeko, arka direğe ortaladı. En-Nesyri yakın mesafeden kafayı vururken kale çizgisi üzerinde Maikuma'nın müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 1-1

75. dakikada Kees Smit, Mijnans ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi. Becao'dan sıyrılan Smit topu filelere gönderdi. 2-1

87. dakikada Smit'in ara pasında Kasius, kaleci Livakovic'i de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 3-1