AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi maç özeti)

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UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

AZ Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. AZ Alkmaar 2. dakikada Sven Mijnans'ın golüyle öne geçti. Galatasaray'ın sayısını 43.dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray'da 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. 90+4'te Osimhen'le bulduğumuz gol de ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

AZ Alkmaar'da Smit 90+2'de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla yenilmezliğini sürdüren Galatasaray puanını 11'e yükseltti. AZ Alkmaar ise 7 puana çıktı.

AZ ALKMAAR 1-1 GALATASARAY

GOL: 2' Mijnans, 43' Osimhen

İlk yarı sonucu: 1-1

Gözden Kaçmasın AZ Alkmaar - Galatasaray maçından ekrana yansımayan görüntüler Haberi görüntüle

İLK 11'LER

AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Burmeester, Lahdo, van Bommel, Parrott

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Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Nelsson, Sanchez, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi, Osimhen

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Mayckel Lahdo’nun pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Seiya Maikuma’nın çaprazdan vuruşunda kaleci Fernando Muslera’dan seken meşin yuvarlağı kale önünde Sven Mijnans ağlara gönderdi. 1-0

8. dakikada Ruben van Bommel’in ceza sahası içi sol tarafından plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fernando Muslera’dan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu alan Mayckel Lahdo’nun vuruşunda Muslera’nın yüzüne çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

13. dakikada Dries Mertens’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Victor Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

22. dakikada Gabriel Sara’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

24. dakikada Mayckel Lahdo’nun pasında defansın arkasına sarkan Ruben van Bommel’in Yunus Akgün’ü geçip ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.

41. dakikada Yunus Akgün’ün ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

43. dakikada Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında arka direkte Victor Osimhen'in kafa vuruşunda Peer Koopmeiners çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1