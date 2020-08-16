MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAytemiz Alanyaspor'un Erzurum kampı sürüyor
GeriFutbol Aytemiz Alanyaspor'un Erzurum kampı sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 16.08.2020 - 20:39,Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor'un Erzurum kampı sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aytemiz Alanyaspor'un Erzurum kampı sürüyor
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da günü çift antrenmanla tamamladı.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki sabah antrenmanında kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Günün ikinci antrenmanında ise futbolcular, koşu ile dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Aytemiz Alanyasporun Erzurum kampı sürüyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle