Aytemiz Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, Türk sporunda birlik, beraberlik ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla Fenerium mağazalarında diğer Süper Lig kulüplerinin ürünlerinin satışı için kampanya başlatılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin anlamlı hareketine karşılık Aytemiz Alanyaspor takımı da sosyal medya hesapları üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı.

Bu sezon giyecekleri kamuflaj formanın sadece Alanyaspor'un değil tüm milletin ikinci forması olduğunu vurgulanan açıklamada, "Bu sezon için büyük bir heyecan ile hayata geçirdiğimiz kamuflaj formamız, yalnızca Alanyaspor'umuzun değil, vatanını, milletini ve askerini seven her bir vatandaşımızın da ikinci formasıdır. Gelirinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağımız formamızın satışını yaparak bu iyilik hareketine katkı sağlamak isteyen tüm kulüplerimize ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun satış ağına açık bir projedir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün iyi niyetli yaklaşımına teşekkür ediyor, futbol ailesinden destek olmak isteyen herkesin katılımını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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