MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAytemiz Alanyaspor'dan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
GeriFutbol Aytemiz Alanyaspor'dan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.11.2020 - 14:52 | Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor'dan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aytemiz Alanyaspor'dan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Abone Olgoogle-news

Aytemiz Alanyaspor’da dün rutin yapılan koronavirüs testlerinin sonucunda bir profesyonel takım futbolcusu, bir altyapı oyuncusu ve bir personelin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, maç öncesi yapılan rutin koronavirüs testinde bir futbolcu, bir altyapı oyuncusu ve bir personelin testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid-19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" denildi.

Aytemiz Alanyaspordan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle