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GeriFutbol Aytemiz Alanyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Futbol
Haber Giriş: 03.11.2020 - 18:10 | Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Aytemiz Alanyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, takımın, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, futbolcuların antrenmanda toplu halde koşu, kuvvet, dar alanda çabuk yön değiştirme ve pas çalışması ile dar alanda 3'lü turnuva yaptığı kaydedildi.

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