Aytemiz Alanyaspor'da Salih Uçan'dan kupa itirafı: "Moralsizliği atlatamadık"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a elendikleri yarı final maçının ardından takımda moralsizlik olduğunu belirten Salih Uçan, "Kupa maçını kaybettikten sonra bir moralsizlik ve üzüntü oldu. Bunun üzüntüsünü çok yaşadık ve atlatamadık. Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a mağlup olduk. Kupadan elendikten sonra istediklerimizi yapamıyoruz. Üzerimizdeki kara bulut devam ediyor. Ligin 15 haftasında lider kaldık, bunu biz başardık. Çok iyi işler yaptık ama kupa maçından sonra üzerimize kara bulut çöktü." dedi.

"Beşiktaş'a karşı geri dönmek kolay değil"

Juanfran ise "Ligin liderine karşı kolay bir maç oynamayacağımızı biliyorduk. Erken bir gol yedik. Çok net goller kaçırdık. En az birini atsaydık, oyuna farklı bir yön verebilirdik. İkinci golü yedikten sonra İstanbul'da, Beşiktaş'a karşı geri dönmek kolay değil." diye konuştu.

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