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Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 14:05,Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürüyor

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Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürüyor
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Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun kalan 8 haftasının hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tek grup halinde çalışan futbolcular idmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra kondisyon çalışması yapan Alanyasporlu futbolcular, antrenmanı dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.

Takım çalışmalarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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