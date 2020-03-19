MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAytemiz Alanyaspor'da futbolculara 4 gün izin verildi
GeriFutbol Aytemiz Alanyaspor'da futbolculara 4 gün izin verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.03.2020 - 21:08,Son Güncelleme:/

Aytemiz Alanyaspor'da futbolculara 4 gün izin verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aytemiz Alanyaspor'da futbolculara 4 gün izin verildi
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine takıma 4 gün izin verildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Süper Lig'de maçların koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi üzerine futbolculara izin verildiği, çalışmalara 24 Mart Salı günü devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Kulüp yönetimimiz, alınan bu kararın ardından futbolcularımıza, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, bu süreçte yurt dışına çıkmamaları ve evlerinde kalmaları gerektiğini iletti." ifadeleri kullanıldı.

Aytemiz Alanyasporda futbolculara 4 gün izin verildi

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle